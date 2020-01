Mosca, Sacchi e Carancini Chi sono i politici Paperoni

IL FOCUS

MACERATA Il podio dei Paperoni della politica maceratese vede sui due gradini più alti altrettanti esponenti del centrodestra. Primo incontrastato è l'imprenditore Maurizio Mosca della lista civica Città Viva. Segue l'avvocato Riccardo Sacchi, capogruppo di Forza Italia. Sul podio, ma sul gradino più basso, c'è il sindaco- anche lui avvocato - Romano Carancini.

Il primato

Per quanto riguarda il primato, dunque, c'è la conferma di Mosca che anche nel 2019 ha presentato la dichiarazione dei redditi più alta di tutti coloro che siedono in Consiglio comunale. Il manager ed imprenditore nel campo della sanità ospedaliera proprio in forza di questa sua attività è avanti a tutti avendo dichiarato 241.702 euro; molto staccato chi occupa la seconda posizione podio, l'avvocato Sacchi, che ha dichiarato 176.740 euro. Terzo posto, come si diceva, per il sindaco Romano Carancini che ha dichiarato un reddito di 92.055 euro. Molti degli altri consiglieri che occupano le prime posizioni in classifica in fatto di reddito dichiarato appartiene alla categoria forense. Infatti, segue di poco Carancini, Andrea Marchiori, passato nelle fila della Lega dopo una lunga militanza in Forza Italia. E' lui uno dei nomi papabili per la corsa alla poltrona di sindaco alle prossime elezioni per il centrodestra. Marchiori, nel 2019, ha dichiarato 90.184 euro.

Avvocati in pole

Ma la categoria forense è ben rappresentata anche da Narciso Ricotta del Pd, attuale assessore ai Lavori pubblici nonché candidato alle primarie del centrosinistra, che occupa il settimo posto con i 69.008 euro dichiarati precedendo lo stesso Luciano Pantanetti della lista La città di tutti, presidente del consiglio comunale ed altro competitor alle primarie che si ferma a 47.550 euro. Per quanto riguarda i redditi dichiarati dei componenti la giunta, alle spalle di Carancini e Ricotta ci sono l'assessore al Bilancio, Marco Caldarelli con 56.020 euro che gli valgono il nono posto in classifica generale e Marika Marcolini, assessore al Sociale, che dichiara 36.509 euro. Mario Iesari, assessore all'Ambiente, vanta un reddito di 29.172 euro. Questo almeno per quanto è dato sapere ad oggi visto che quattro assessori (su otto) non hanno ancora comunicato (o comunque il loro profilo non è stato aggiornato) la dichiarazione dei redditi. Mancano all'appello Stefania Monteverde, Alferio Canesin, Paola Casoni e Federica Curzi. Ma i quattro assessori non sono i soli ad avere ancora vuota la casella 2019 relativa alla trasparenza. Stessa cosa vale per i consiglieri Ivano Tacconi dell'Udc, Paolo Micozzi e Ninfa Contigiani del Pd, mentre per Lina Caraceni di A sinistra per Macerata, c'è la voce aggiornata ma non è allegato, forse per un errore burocratico, il documento.

La graduatoria

Se abbiamo parlato sinora di chi è soprattutto in testa a questa classifica dei redditi diamo un'occhiata anche a chi invece si trova agli ultimi posti. In fondo alla graduatoria figurano, stando ai dati fin qui pubblicati sul sito istituzionale del Comune, Paolo Manzi del Partito Democratico con 2.336 euro, Chiara Bisio sempre del Pd con 6.352 euro e Ulderico Orazi di recente passato dal Pd a Italia Viva con 7.553 euro. Il neo consigliere di A sinistra per Macerata - Macerata Bene Comune, Michele Verolo, ha presentato una dichiarazione di 9.640 euro. Una curiosità rispetto al passato è il fatto che Alessia Scoccianti, del Pd, dopo essere stata esente per tre anni dalla dichiarazione in assenza di reddito, nel 2019 ha presentato la certificazione con 14.013 euro. Ma vediamo il resto delle dichiarazioni dei consiglieri suddivisi per gruppo. Movimento 5 Stelle: Carla Messi 27.639 euro, Roberto Cherubini 40.080 euro, Andrea Boccia 34.293. Psi - Italia Viva: Enrico Marcolini 30.150 euro. Fratelli d'Italia: Paolo Renna 20.302 euro. Idea Macerata: Deborah Pantana 9.147 euro. Città Viva: Gabriele Mincio 32.819 euro. Macerata capoluogo: Alessandro Savi 24.995 euro. Pensare Macerata: David Miliozzi 27.167 euro. Partito Democratico: Renato Rocchi 65.764, Paola Ottavianoni 13.624 euro, Caterina Rogante 21.904 euro, Aldo Tiburzi 11.740 euro, Mirella Staffolani 88.749 euro, Maurizio Del Gobbo 88.599 euro. La città di tutti: Marco Menchi 47.721 euro. Unione di centro: Marco Foglia 43.095. Comitato Anna Menghi: Anna Menghi 27.754 euro; Francesco Luciani della Lega 38.176 euro. Da segnalare anche la dichiarazione di Bruno Mandrelli, ex consigliere del Pd, in carica fino alle dimissioni del maggio scorso: ha dichiarato un reddito di 175.036 euro.

Mauro Giustozzi

