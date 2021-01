MONTELUPONE A Montelupone ci sono 31 abitanti in isolamento (tampone positivo) + 23 in quarantena. «Il rimbalzo dei nostri numeri è essenzialmente legato al focolaio nella Scuola materna di San Firmano», comunica il sindaco Rolando Pecora in un post su Facebook. Poi aggiunge: «Nel frattempo ci è stato comunicato il piano per la campagna di screening con tampone rapido. La Regione ha stabilito che i residenti a Montelupone, unitamente a quelli di Montefano, Porto Recanati, Potenza Picena e Recanati, potranno effettuare gratuitamente questo accertamento nei giorni 19, 20, 21 e 22 gennaio presso l'impianto di calcio a 5 di Recanati in via Aldo Moro dalle ore 8 alle 20. Le modalità di accesso e prenotazione verranno comunicate a breve. Ricordo che il tampone rapido può risultare un valido metodo per indagini di massa (screening) a condizione che la gran parte della popolazione interessata partecipi. Sta quindi al nostro senso civico e alla nostra responsabilità far si che da questa opportunità fornita dalla Regione possa derivare un'utilità per tutti», conclude il primo cittadino di Montelupone.

