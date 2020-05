MONTECOSARO Sta vendendo pezzo per pezzo il suo bar, il Piper 90 di Montecosaro. È il classico caffè di una volta, quello dove si gioca a carte, si vede la partita, dove si incontrano i ragazzi nelle loro prime uscite. In più è il posto dove i montecosaresi seguono il loro idolo, Lorenzo Baldassarri. Insomma, il bar di comunità, una categoria messa al tappeto dalla pandemia. «E dalla totale assenza di aiuti dallo Stato dice affranto Fabio Santoni (nella foto), da 25 anni titolare del Piper in questi giorni sono al bar per smontarlo pezzo per pezzo. Ho già venduto il biliardo e la playstation. Soldi che mi servono per pagare le bollette. Riaprire è semplicemente impossibile». Ha preso quel bar a 23 anni, dopo 5 anni che era stato avviato. «Durante le partite di cartello, c'erano 70/80 perone, idem per le gare del Balda. E poi dalla mattina alla sera c'era gente. Tra affitto, utenze, forniture e dipendenti, si spende dalle 4 alle 6 mila euro al mese. Con le nuove norme, sarebbe tanto se riuscissi ad incassarle. Non si può giocare a carte, niente campionato, niente assembramenti, si entra uno alla volta. Non c'è alcuna possibilità di andare avanti. Nessun futuro per me, mia moglie, mia madre e mio cognato, che ci lavoravamo. E nemmeno per l'altro dipendente. Dallo Stato ho ricevuto 600 euro quando sarebbe servito un finanziamento a fondo perduto. La più brutta sensazione è quella di sentirsi impotente. Perché senza vaccino, le limitazioni rimarranno. Mi piange il cuore, e come se chiudessi 25 anni della mia vita».

Emanuele Pagnanini

