MONTECASSIANO «C'era stata una grande mobilitazione in favore della signora Carsetti da parte dei suoi conoscenti e amici; sicuramente la vittima non veniva apprezzata dai suoi familiari ma abbiamo constatato che era ben amata all'esterno». A dirlo è il procuratore di Macerata Giovanni Giorgio che ha confermato i tanti attestati di stima arrivati nei confronti della 78enne di Montecassiano dopo la sua morte. «Aveva attorno a sé una rete di solidarietà ha continuato Giorgio -. Dato che in casa le venivano dati non più di dieci euro al giorno la signora Carsetti per mantenere un tenore di vita maggiore aveva venduto delle cose preziosi e vestiti che in alcuni casi erano state comprate per spirito di solidarietà. Aveva tante persone e vicini che le volevano bene e non a caso nel pomeriggio dell'omicidio due persone si erano recate presso la propria abitazione per consegnarle un regalo, intorno alle 17/17:30, ma nessuno aveva risposto a chi era all'esterno». Una solidarietà, quella verso la 78enne, che in questi mesi è stata testimoniata da tanti suoi vicini e conoscenti. «Se riuscivano a farla franca bisognava vergognarsi di essere italiani». A dirlo è un vicino di casa di Rosina Carsetti, che preferisce rimanere anonimo, dopo aver appreso dell'arresto di Arianna Orazi e di Enea Simonetti, rispettivamente madre e nipote della 78enne di Montecassiano uccisa la sera della vigilia di Natale nella propria abitazione in via Pertini a Montecassiano. «Si è realizzato ciò che avevo anche detto tempo fa e soprattutto ciò che pensavo continua il vicino della vittima -. Non ho parole per quanto successo e appena ho appreso la notizia mi è venuto da piangere».

