MONTE SAN GIUSTO Il comparto calzaturiero in Italia ha sperimentato nel terzo trimestre dinamiche un po' meno sfavorevoli, ma comunque ancora non positive. È quanto emerge dai dati elaborati dal Centro Studi di Confindustria Moda per Assocalzaturifici, che evidenziano nel periodo esaminato cali a doppia cifra nel fatturato delle aziende raggiunte dall'indagine (-26,6%). Solo il 14% degli intervistati ha dichiarato di aver superato, o eguagliato, il fatturato del terzo trimestre 2019, mentre più della metà ha denunciato un calo tra il -20 e il -50%. Dati che trovano riscontro nell'indice della produzione industriale di Istat, che ha registrato in luglio-settembre un -17,4%. «I dati dei primi 9 mesi dell'anno spiega Siro Badon, presidente di Assocalzaturifici ci mostrano un settore messo a dura prova dall'emergenza sanitaria. Nelle Marche nei primi 9 mesi del 2020, il numero di imprese (tra calzaturifici e produttori di parti) ha registrato, secondo i dati di Infocamere - Movimprese, un calo di 100 unità, tra industria e artigianato, accompagnata da un saldo negativo di - 1277 addetti. Sul fronte dell'export si registra una flessione del 27,7% in valore sui primi 9 mesi 2019; in particolare il 3° trimestre ha evidenziato un -17,4%, in miglioramento rispetto al -56,8% tendenziale fatto segnare nel 2°. Le prime 5 destinazioni per export sono: Germania, Francia, Russia, Belgio, Usa.

