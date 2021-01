Molti mezzi hanno viaggiato ben al di sotto della capienza

MACERATA Se al mattino non si sono registrate particolari criticità con l'arrivo scaglionato dei bus, la prova del fuoco c'è stata ieri tra le 13 e le 13,30 quando, con l'uscita degli studenti dalle scuole e la partenza dal Terminal bus di piazza Pizzarello di 40/50 mezzi in contemporanea, il lavoro per steward, addetti e polizia locale è stato maggiore. «Direi che però l'esame della prima giornata è stato superato afferma Stefano Belardinelli, presidente della Contram - anche perché ritengo che questa misura del 50% di ragazzi che vanno a scuola ed allo stesso tempo utilizzano i mezzi sia gestibile da parte della nostra flotta. Non abbiamo registrato problemi particolari nel capoluogo, ma anche nei centri di Recanati e Civitanova che pure ospitano parecchi studenti delle superiori. Ci è arrivata una sola segnalazione da parte di un genitore da Porto Recanati che denunciava di un bus troppo carico: in realtà abbiamo subito verificato che si trattava di un pullman da diciotto metri, di quelli doppi che possono caricare sino a 110 viaggiatori e che ne portavano invece 43. Quindi rispettava assolutamente le norme che ci sono state dettate da governo e Regione Marche». In realtà la maggior parte dei pullman ha viaggiato ben al di sotto del riempimento del 50% previsto per questa riapertura degli istituti superiori. «Rispetto al 100% a scuola di settembre e l'80% a bordo dei bus ricorda Belardinelli - con il 50% la situazione è gestibile. Molti dei mezzi hanno viaggiato al di sotto di tale soglia, molte corse bis addirittura vuote. Le terremo ancora nei prossimi giorni per verificare se questo quadro si stabilizzerà».

m. g.

