«Molti cinesi non credono più alle autorità»

LA TESTIMONIANZA

MACERATA Roberto Berdini, consulente agroalimentare maceratese che lavora in Cina, racconta attraverso Facebook la situazione che si sta vivendo da quelle parti dal suo punto di vista anche se, precisa subito, in questi giorni si trovava in Malesia. «Ora mi trovo in Malesia - scrive su Facebook - in attesa di un volo per l'Italia che ho prenotato ma ancora non mi è stato confermato. Io sto bene, fortunatamente mi trovo in un luogo super sicuro e lontano dalle zone potenzialmente pericolose, tra l'altro ho già fatto la mia quarantena preventiva essendo appunto da oltre 15 giorni in Malesia e lontano da luoghi affollati, sono stato molto prudente ed ho osservato tutte le possibili precauzioni igienico sanitarie del caso: uso di mascherina, uso di disinfettanti e pulizia frequente delle parti più esposte alla contaminazione. Riguardo la Cina, sono in contatto costante con varie persone e colleghi che si trovano lì - prosegue il barman di Corridonia -. La situazione purtroppo non è delle migliori, anzi, direi molto preoccupante, le condizioni specie in alcune città cinesi è di totale assedio da parte delle forze armate cinesi che sono obbligate a un controllo serrato e forzato anche estremo in caso necessario a far rimanere la gente barricata in casa con disagi che potete immaginare. I cinesi stessi non sono fiduciosi e non credono più alle autorità che danno loro numeri falsati riguardo alle condizioni sul contagio effettivo e la mortalità attuali, Nonostante io li definisco campioni di tolleranza, appunto ho sentito molta poca fiducia in loro. Quindi la speranza è riposta sullo studio di un vaccino che ci auguriamo possano presto definire».

