«Modificavano le centraline e bypassavano gli antifurti»

I PARTICOLARI

MACERATA «È stata un'indagine articolata», ha commentato il procuratore capo Giovanni Giorgio che ha espresso «apprezzamento per l'attività investigativa svolta dai carabinieri di Macerata coordinati dalla collega Rita Barbieri. È stata ricostruita l'attività di un gruppo di persone dalla elevata professionalità che ha operato in modo molto scaltro. Le utenze mobili venivano cambiate ogni volta e venivano utilizzato tecniche particolari per effettuare i furti».

La centralina

La tecnica era quella della centralina modificata, che consentiva di accendere il mezzo dopo aver forzato anche il blocchetto d'accensione. A spiegarlo in modo dettagliato è stato il comandante della Sezione operativa del Norm, il tenente Massimiliano D'Antonio: «Queste persone erano particolarmente esperte nel modificare le centraline e queste centraline modificate consentivano di bypassare l'antifurto che blocca l'alimentazione dei veicoli, avendo così il libero utilizzo del mezzo. Una volta sostituita la centralina elettronica originale con l'altra contraffatta, quindi, la banda poteva accendere il veicolo con la chiave corrispondente alla centralina modificata ad hoc dopo aver forzato anche il blocchetto di accensione». In qualche auto sono riusciti ad inibire il Gps che consentiva la localizzazione dell'auto, «in qualche tratto ha funzionato, in qualche altro è stato oscurato», ha aggiunto il tenente D'Antonio. In qualche caso il Gps è stato trovato vicino a dove l'auto era stata parcheggiata. «In quel periodo ha concluso D'Antonio i numerosi furti avevano generato un grande allarme sociale, abbiamo avvertito la necessità di dare una risposta immediata».

Le telecamere

Di assoluta rilevanza nello svolgimento delle indagini sono state le telecamere di videosorveglianza posizionate nelle vicinanze dei luoghi dove sono state rubate le auto. I carabinieri, infatti, sono riusciti a visionare le auto che passavano (cosa tra l'altro anche agevole dal momento che i colpi venivano messi a segno tra le 3 e le 4 di notte quando il traffico è ridotto ai minimi termini). Tutte le auto rubate erano immatricolate da poco, tutte avevano meno di un anno di vita. Poi, una particolarità riscontrata dai militari nel corso dei vari servizi effettuati nell'ambito dell'indagine, è stata che nella città di Cerignola, a pochissimi metri di distanza tra loro, insistono moltissime attività commerciali connesse al mercato automobilistico quali: concessionarie, autofficine, elettrauto, carrozzerie, autoricambi, gommisti, autolavaggi ed autodemolitori. Gli arrestati dovranno comparire nei prossimi giorni davanti al gip per l'interrogatorio di garanzia. Sono difesi dagli avvocati Alberto Binanti, Stefano Perrone, Silvana Ladogana e Rosario Maurizio.

