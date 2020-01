Milioni di euro per le strade «Investiamo sulla sicurezza»

LA VIABILITÀ

MACERATA Milioni di euro sulle strade del maceratese. Quelli che riverserà la Provincia di Macerata guidata dal presidente Antonio Pettinari in questo 2020 appena nato. Si tratta di 2,5 milioni di euro messi a disposizione dal Mit (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) per le opere pubbliche a favore della sicurezza stradale già stanziati ai quali si aggiungono gli 800mila euro destinati alla bretella di Villa Potenza.

Il programma

L'ennesimo segnale di attenzione che l'ente provinciale rivolge alle arterie che sono di sua competenza dalla montagna al mare e che cercherà di replicare, nella velocità sia di appalto che di completamento dei lavori, quanto verificatosi nel 2019 quando il programma di interventi previsti ad inizio anno dall'ente si è completato in anticipo sui tempi, nel mese di ottobre scorso. Procede spedito l'iter procedurale della realizzazione della bretella che, a Villa Potenza, collegherà la strada provinciale 77 con la provinciale 361. Infatti il progetto, del valore di 800mila euro, è già in appalto. L'intervento prevede la costruzione di una strada, a due corsie, di circa 300 metri, che partirà dalla rotatoria già esistente sulla provinciale 77, nei pressi del Foro Boario, e arriverà alla strada provinciale 361 (Villa Potenza-Montecassiano), con cui si collegherà per mezzo di un'altra rotatoria.

I progetti

Entro la prossima primavera partiranno invece quattro nuovi progetti esecutivi che riguardano le provinciali Stazione di Pollenza-Pollenza, Apirese, Abbadia di Fiastra-Mogliano e Potentina. L'investimento complessivo è di 800mila euro: tutti i lavori sono di manutenzione ordinaria delle strade e si tratta della realizzazione di nuove pavimentazioni nei tratti più ammalorati. Sempre per il 2020 la Provincia ha approvato poi i progetti esecutivi che riguardano la provinciale 117 S. Urbano e la 131 Vanni. Il primo intervento, di 200mila euro, interessa il risanamento della pavimentazione della provinciale che collega la Apirese con la Apiro-Poggio San Vicino e si tratta di una strada che riveste anche una importanza di natura storica-religiosa, dato che lungo il suo tracciato si trova l'Abbazia benedettina di Sant'Urbano, datata intorno all'anno Mille. Si realizza un nuovo manto stradale in alcuni tratti pure sulla provinciale Vanni, nella parte che ricade nel territorio di Urbisaglia. In questo caso le opere ammontano a un importo di 100 mila euro.

I lavori

L'ente ha poi approvato due nuovi progetti esecutivi che interessano la provinciale Bivio Vergini-Civitanova e Polverina-Fiastra: per entrambi i lavori sono stati stanziati 200mila euro ciascuno, risorse che verranno utilizzate per risanare alcuni tratti del piano viabile, realizzando una nuova pavimentazione. Sono 550mila euro quelli stanziati per tre nuovi progetti esecutivi che riguardano la provinciale Bivio Vergini-Civitanova, S.Ilario e PolverinaFiastra. Un investimento complessivo di 450mila euro è stato destinato dalla Provincia di Macerata ai tre progetti definitivi esecutivi che riguardano le provinciali Acquacanina-Maddalena di Bolognola, Lago di Fiastra e San Liberato. Per la provinciale Acquacanina-Maddalena di Bolognola, strada di interesse ambientale, sono stati stanziati 200mila euro che saranno necessari per risanare il piano viabile su più tratti, dall'incrocio con la Sp Montiali per i successivi 6 km, fino all'inizio dell'asfalto precedentemente rifatto.

La sicurezza

Duecentomila euro è l'importo anche per i lavori sulla provinciale Lago di Fiastra. Qui si interviene su circa 2,7 km di strada, nei tratti più ammalorati, per aumentare la sicurezza stradale, mentre sulla San Liberato, che collega la statale 78 con il convento omonimo, meta di numerosi visitatori, si provvederà al rifacimento di alcuni tratti di asfalto per un valore complessivo di 50 mila euro. «Prosegue l'attuazione della programmazione di asfaltatura delle strade provinciali prevista nel bilancio pluriennale. ha sottolineato il presidente Antonio Pettinari- L'impegno e la volontà dell'Amministrazione provinciale, infatti, è di utilizzare prima possibile le poche risorse che vengono messe a disposizione dallo Stato».

Mauro Giustozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA