Micucci Cecchi lascia il Consiglio per lui c'è la presidenza dell'Apm

MACERATA «Con l'appoggio delle forze della coalizione abbiamo indicato la figura di Gianluca Micucci Cecchi come presidente dell'Apm e lo stesso ha deciso di dimettersi da consigliere della lista civica Sandro Parcaroli Sindaco». A comunicarlo è stato ieri, alla vigilia del primo Consiglio comunale post elezioni in programma per oggi pomeriggio, il primo cittadino di Macerata Sandro Parcaroli.

La decisione

«Il suo insediamento all'interno della società partecipata - ha proseguito il sindaco - avverrà in modalità e in tempi opportuni e lo ringrazio per aver fatto un passo indietro permettendo così al consigliere Cristina Cingolani di sedere nei banchi del Consiglio sin dal primo appuntamento dell'assise cittadina che si svolgerà domani, lunedì 12 ottobre (oggi, ndr.)». «Ho deciso di dimettermi da consigliere e capogruppo della lista civica Sandro Parcaroli Sindaco proprio in vista dell'incarico di cui il primo cittadino e tutte le forze della coalizione di centrodestra stanno discutendo ha commentato Micucci Cecchi -. Credo che sia giusto lasciare il mio banco nell'assise al consigliere che, al momento dell'investitura del mio incarico, siederà al mio posto nel Consiglio comunale per i prossimi cinque anni. Il buonsenso mi spinge a credere che sia la scelta migliore permettere al consigliere Cristina Cingolani di iniziare questo percorso amministrativo dal principio sedendo fin da lunedì (oggi, ndr) nei banchi dell'assise».

La convocazione

Come si accennava si svolgerà nel pomeriggio di oggi la prima seduta del neoeletto Consiglio comunale dopo le consultazioni del 20 e 21 settembre che hanno decretato la nomina di Sandro Parcaroli a sindaco del Comune di Macerata. Convocata da Parcaroli, l'assise si riunirà alle 15,30 nella sala consiliare di piazza della Libertà per svolgere i primi adempimenti previsti dalla legge e inseriti all'ordine del giorno. La riunione sarà presieduta da Francesco Luciani (Lega), in qualità di consigliere anziano, e trasmessa in streaming nella WebTv del Comune, nonché dall'emittente EmmeTv sul canale 89 del digitale terrestre e sulle frequenze 90.000 e 96.900 di Radio Nuova Macerata. Si inizia dall'esame della condizione degli eletti per passare poi alla convalida alla carica di sindaco e di consigliere comunale e all'elezione del presidente e del vice presidente del Consiglio comunale.

Il giuramento

Subito dopo il sindaco presterà il giuramento dichiarando di osservare lealmente la Costituzione italiana e comunicherà al Consiglio i nomi degli assessori che compongono la Giunta comunale. Gli ultimi adempimenti riguardano poi la nuova commissione elettorale che il Consiglio andrà ad eleggere e la nomina dei componenti la commissione incaricata di aggiornare gli elenchi comunali dei giudici popolari.

Lolita Falconi

