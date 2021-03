«Mi vaccinerò ma non è giusto La priorità spetta ad altri»

MACERATA «Sono un dipendente dell'Università, approfitterò del vaccino messo a disposizione per noi perché penso che vaccinarsi sia un dovere morale. Ma questa operazione, improvvisa, inaspettata e disorganizzata, non mi piace affatto». È quanto afferma il consigliere comunale Alberto Cicarè, che entra subito nel merito. «Io, toccando ferro, sto bene, ho la possibilità di lavorare da casa. Da quanto ho capito, mi vaccinerò, non ho ancora capito bene come, prima di chi sta alla cassa di un supermercato, per dire. Persone che anche nel lockdown più duro sono state sempre al pubblico. E mi vaccinerò prima, forse, di un quasi ottantenne con problemi di salute».

La posizione

«Questa cosa - prosegue Cicarè - mi dà un enorme fastidio per due motivi principali: puzza di privilegio nei confronti di una categoria, rischiando ingiustamente di esporla all'invidia, che diventa odio, sociale. Mi sono arrabbiato molto quando si parlava di un contributo a carico dei dipendenti pubblici che non hanno subito conseguenze durante la pandemia: io penso che chi lavora vada pagato e i lavoratori pubblici hanno comunque tirato avanti la carretta dei servizi anche in un periodo così tragico e straordinario. Penso che chi insegna in classe vada vaccinato presto per il valore primario dell'istruzione, ma da qui ad estendere questa opportunità a tutti quelli che fanno capo al mondo dell'istruzione ce ne passa, e costituisce un privilegio secondo me non dovuto. E poi c'è la modalità con cui questa operazione viene effettuata, con la Regione Marche che decide di selezionare queste categorie, mentre altre regioni stanno procedendo diversamente. Un federalismo da barzelletta, che infatti crea privilegi e disparità di trattamento. Nel caso specifico poi, affidare in autonomia alle singole università l'operazione di vaccinare i propri dipendenti, mi sembra una scelta pericolosa e un precedente potenzialmente esplosivo. Mi ricordo, qualche tempo fa, un industriale delle nostre zone che voleva avere subito i vaccini per fornirli ai propri dipendenti e gli abitanti del suo comune. Quindi i cittadini dei comuni senza industriale non sarebbero stati vaccinati».

