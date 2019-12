«Mettiamo tanta carne al fuoco ma c'è il rischio prescrizione»

L'ALLARME

MACERATA Dai sequestri effettuati in materia tributaria alla carenza di organico del tribunale maceratese, fino alle preoccupazioni per la gestione futura dei processi. La riflessione del procuratore capo Giovanni Giorgio parte dall'indagine Grande Muraglia e va oltre, lambendo con il pensiero le proiezioni future sull'andamento che potranno avere i processi che si instaureranno in Tribunale. Con la recente indagine condotta dalla Guardia di finanza di Camerino sotto il coordinamento del sostituto procuratore Vincenzo Carusi, è stato disposto dal gip Claudio Bonifazi un sequestro preventivo per equivalente pari a 11 milioni di euro, ovvero fino a concorrenza delle imposte evase. Ad oggi, come spiegato dagli inquirenti, tra denaro, beni mobili e immobili sono stati sequestrati 1,5 milioni di euro, ma questa pur non essendo affatto esigua, rappresenta solo una piccola fetta dei sequestri fino ad oggi eseguiti.

L'analisi

«Complessivamente ha evidenziato il procuratore Giorgio abbiamo posto in essere sequestri in materia tributaria per somme molto consistenti, saremmo sugli oltre 20 milioni di euro». E queste sono solo le misure patrimoniali. «Tra gennaio del 2018 e il 30 novembre di quest'anno sono state denunciate 297 persone in provincia, di cui 19 arrestate, per evasione fiscale», gli ha fatto eco il colonnello Amedeo Gravina. Una mole di lavoro che si somma alle ulteriori attività compiute in altre materie di indagine dalla finanza e alle attività poste in essere dalle altre forze di polizia. «Il problema di fondo però, che non posso nascondere ha spiegato il procuratore Giorgio , è che stiamo mettendo tanta carne al fuoco e non so se la struttura giudiziaria maceratese, che soffre di una carenza di organici, riuscirà a sopportare questo urto, a livello di processi da celebrare, in modo da evitare la famigerata prescrizione». Quello che il capo della procura ha voluto sottolineare al riguardo è stato che, al di là delle polemiche in corso sulla riforma della prescrizione che prevede che dalla sentenza di condanna di primo grado non decorrano più i termini della prescrizione, «comunque la riforma ammazza prescrizione come qualcuno l'ha definita, riguarda i reati commessi dopo il 1° gennaio 2020, non riguarda i processi già instaurati o i reati commessi prima di quella data. Noi facciamo quello che possiamo fare, poi accada quel che accadrà», ha concluso il magistrato parafrasando il precetto, Fai ciò che devi e accada quel che può.

Il ruolo

Tornando invece all'operazione Grande Muraglia, il comandante Gravina ha tenuto ad evidenziare il ruolo del commercialista: «Il professionista dovrebbe essere di parte per quanto riguarda il supporto all'azienda ma dovrebbe essere, per deontologia professionale, parte integrante del sistema giustizia fiscale. Notiamo che il più delle volte, questa imparzialità, questa deontologia professionale del fiscalista, del commercialista sta venendo meno. C'è uno scadimento dell'imparzialità e della deontologia professionale di una figura che dovrebbe essere di supporto a quello che è il sistema giustizia tributaria e fiscale».

b. lom.

