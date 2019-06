Mette il Gps sull'auto dell'amante della moglie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA VICENDAMACERATA Dà fuoco all'auto dell'amante della moglie e su un'altra piazza un Gps per controllare gli spostamenti dell'uomo. È accusato di stalking e danneggiamento seguito da incendio un 44enne del Maceratese. Tutto è iniziato quando l'uomo ha scoperto la relazione della coniuge. Tra di loro il matrimonio stava finendo, erano in fase di separazione quando il marito ha scoperto che la moglie, che all'epoca lavorava come cameriera in un ristorante, aveva iniziato una relazione con un altro cameriere. Per l'accusa era stata proprio la...