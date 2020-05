METRI LINEARI E QUADRATI I CALCOLI NON RIPORTANO

CIVITANOVA Un problema di geometria da scuola elementare: qual è l'area tra un ombrellone e l'altro se questi vanno sistemati ad una distanza minima di 4,60 metri nella stessa fila e 3 metri tra le file? Il risultato che esce su ogni calcolatrice di ogni operatore balneare è 13,80 metri quadri. E le distanze minime sono quelle contenute nel protocollo regionale. Solo che appena qualche riga prima viene scritto: «l'area complessivamente destinata ad ogni ombrellone non può comunque essere inferiore a 10,50 metri quadri». Tra i titolari di stabilimenti balneari a Civitanova il quesito sta facendo discutere. C'è chi parla di area destinata ad ogni ombrellone, quella in cui i clienti possono spaziare con sdraio, teli e ombrelloni, più un'area cosiddetta di rispetto tra un ombrellone e l'altro (quei 3,30 mq di differenza tra distanze lineari e metri quadri indicati). Ma in tanti chiedono spiegazioni. E tra i concessionari contattati, c'è chi lascia sospeso il giudizio sulle linee guida in attesa di capire se conta l'area (i 10,50 mq) o il perimetro (i 4,60 metri per i 3 metri tra le file e tra un ombrellone e l'altro). E soprattutto di capire se le distanze cambieranno ancora alla luce dell'interlocuzione con l'Inail.

