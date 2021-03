Messa in ricordo del medico Foltrani

IL DOLORE

CINGOLI Un anno fa, il 19 marzo 2020, moriva a causa del Covid-19, all'ospedale Carlo Urbani di Jesi, il medico di base cingolano Francesco Foltrani, 67 enne, stimato e apprezzato dall'intera comunità sia per la sua professionalità che per le sue doti umane. La famiglia questa sera alle 18 farà celebrare una messa di suffragio nella Cappella dell'ex Seminario in via del Podestà, in centro. Il medico di medicina generale è stato il primo dottore deceduto per Covid-19 in provincia. Subito l'amministrazione comunale ha pensato di intitolare l'ospedale di Cingoli a Foltrani, chiedendo l'autorizzazione alla prefettura. Autorizzazioni arrivate alcune settimane fa con il parere favorevole. Il sindaco Michele Vittori avrebbe voluto far coincidere la giornata di intitolazione con il primo anniversario della morte del medico, ma non è stato possibile organizzare l'evento, considerata l'attuale grave situazione sanitaria. Per cui ha ritenuto opportuno rinviare a data da destinarsi. Recentemente il medico cingolano è stato ricordato con una toccante cerimonia al Santuario di San Luca, il tempio votivo dei medici d'Italia, realizzato nel 1938 a Duno, in provincia di Varese, in cui sono riportati i nomi di tutti i 326 medici italiani vittime del Coronavirus. E il nome del medico di famiglia cingolano è anche riportato nella sede centrale dell'Empam di Roma (Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri).

