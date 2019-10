Mercato delle erbe, si cambia via al restyling della struttura

LA RIQUALIFICAZIONE

MACERATA Dal progetto esecutivo approvato a luglio al cantiere che aprirà nei primi giorni di novembre. Partono, non senza polemiche, i lavori di rifunzionalizzazione del mercato delle erbe di via Armaroli, luogo simbolo del centro storico. Cambiando, però, la destinazione d'uso: da luogo dove i contadini dalle vicine campagne portavano le loro merci in città per la vendita a struttura polifunzionale capace di ospitare più eventi.

La direzione

Per molti un passo avanti nella modernità. Per tanti altri l'ennesimo pezzo della città che si perde e che peserà sulla residenzialità, già oggi critica dentro le mura, proprio a causa della perdita di servizi essenziali come può essere anche quello della vendita di frutta e verdura a chilometri zero. Ieri ultimo mercato delle erbe svoltosi nella storica sede. Infatti, in concomitanza con i lavori di rifunzionalizzazione il mercato che si svolge nella struttura il mercoledì, e in forma ridotta il venerdì e il sabato, verrà momentaneamente sospeso in attesa di venire riallestito in alcuni locali dell'ex mattatoio di via Panfilo. Questa soluzione è stata concordata dall'amministrazione comunale dopo aver sentito in merito gli operatori, con i quali sono state vagliate diverse possibilità di trasferimento temporaneo e quella dell'ex mattatoio è risultata essere la scelta più congrua perché le postazioni degli ambulanti verrebbero allestite al chiuso e quindi al riparo e anche perché nell'area insistono già altre realtà di mercato.

Gli obiettivi

«Dopo anni in cui è stato quasi dimenticato dalla città, il mercato delle erbe tornerà ad una nuova vita: uno spazio attivo, di incontro tra tante realtà anche apparentemente diverse tra loro - ha sottolineato l'assessore alle attività produttive, Paola Casoni-. Proprio in quest'ottica lo spostamento, per ora necessario, dei quattro banchi di frutta e verdura attuali non preclude un ritorno degli ambulanti all'interno del mercato delle erbe, perché lo stesso è un valore aggiunto per la città. Lo spazio che andiamo a realizzare è infatti polifunzionale e, attraverso un ripensamento delle modalità attuali di esposizione e vendita delle merci, potrà anche consentire di la convivenza di realtà diverse tra loro».

La porta

Dunque la Casoni lascia aperta una porticina ad una futura presenza di operatori dell'agricoltura nella nuova struttura. Anche se ciò appare più un contentino da offrire a produttori e residenti che contestano la scelta più che un vero e proprio investimento, sotto forma anche di potenziamento, di quello che un tempo era un punto di riferimento per la spesa familiare e di ritrovo soprattutto di chi abita dentro le mura. Comunque intanto partono i lavori e questi mesi serviranno anche a valutare eventuali soluzioni future che possano soddisfare le esigenze delle parti in causa. Inserito all'interno dei finanziamenti Fesr e Fse della Regione Marche 2014-2020 nell'ambito del progetto Iti (Investimenti territoriali integrati urbani) In-Nova Macerata, per un importo complessivo di 500mila euro, l'intervento prevede di donare nuova veste al locale di via Armaroli, costruzione realizzata all'inizio degli anni Trenta e inaugurata il 28 ottobre del 1933, facendolo diventare a tutti gli effetti un grande spazio di incontro all'interno del centro città. Il progetto si innesta sul lay-out esistente della struttura di via Armaroli, dividendola in tre ambienti principali: spazio polivalente di accoglienza, area collettiva co-working e una sala conferenze di 90 posti, per incontri e convegni. Non si tratta di funzioni necessariamente fisse, ma di soluzioni dotate di massima flessibilità d'uso. Le partizioni interne, infatti, articolano lo spazio ma non lo chiudono e gli arredi sono stati pensati per essere facilmente spostati e adattati a vari usi. E' stato inoltre aggiunto un ulteriore blocco servizi e sono stati ricavati dei locali tecnici per magazzino e deposito. Il palazzo del Mercato delle Erbe fa parte di quei luoghi, insieme alla ex casa del custode dei Giardini Diaz e ai locali dell'ex Mattatoio, presi a riferimento dall'amministrazione comunale di Macerata per dare vita a un sistema urbano integrato in grado di connettere istituzioni e beni culturali che siano caratterizzanti per la città.

Mauro Giustozzi

