Mercatini e artisti di strada «Sarà un Natale di cautela» Capodanno? È in stand by

IL CARTELLONE

MACERATA Macerata per Natale sceglie di rimanere «coi piedi per terra», prendendo in prestito le parole del sindaco Parcaroli usate in conferenza stampa, pur non rinunciando «a vivere questo momento felice» grazie a eventi di qualità e a una grande sinergia cittadina. L'auspicio, ha aggiunto ancora il primo cittadino, «è che si tratti di un Natale davvero diverso rispetto allo scorso anno e che conduca davvero verso una nuova rinascita».

La cautela

«Abbiamo scelto di procedere con cautela calibrando in modo ottimale le risorse e mettendo in campo un lavoro di squadra tra i vari assessorati ha aggiunto ancora Parcaroli -, ciò ha permesso di proporre un calendario variegato che coinvolge il centro, ma che non dimentica le periferie, oltre che condiviso con le associazioni». Con l'entrata in vigore dal 6 dicembre al 15 gennaio del Super Green Pass, ulteriori misure in relazione al Covid saranno poi eventualmente studiate, solo se necessarie, in prossimità degli appuntamenti in programma. A spiegarlo è il comandante della Polizia Municipale Danilo Doria, raggiunto a margine dell'incontro di presentazione: «Sarà tutelata la voglia delle persone di partecipare agli eventi natalizi senza trascurare la loro protezione - ha affermato Doria -, ulteriori decisioni che riguardano gli aspetti legati al Covid sono per ora premature, anche se sono state già previste tutte le precauzioni del caso. Quello che possiamo già dire è che, rispetto alla viabilità, verranno confermate sia la chiusura al transito dei veicoli che l'installazione delle barriere fisse poste a tutela degli ambulanti». Interventi che, ritornando alla conferenza stampa, stavolta con quanto detto dall'assessore agli Eventi Riccardo Sacchi, consentiranno a Macerata di «salvare il Natale» ma con un Capodanno per ora in attesa di conoscere lo sviluppo della situazione contagi.

La prudenza

«Sull'onda di quello che si sta facendo in Francia e nel segno della prudenza, non si vuole rinunciare al divertimento nel centro storico e lungo le vie della città - ha ribadito -, come lo scorso anno abbiamo dato un segnale sostenendo l'intera spesa per le luminarie. Con l'accensione dell'albero e del cielo stellato (il 4 dicembre in piazza della Libertà, ndr.) daremo il via a un programma pensato per contenere il rischio e al tempo steso stimolare il calore dell'atmosfera natalizia». Tra i tanti eventi, Sacchi ha ricordato, inoltre, La fabbrica di cioccolato che sarà allestita presso l'Infopoint (sempre in piazza della Libertà), così come la presenza ogni settimana di artisti di strada, musicisti, Babbo Natale in bici, street band e canti della tradizione, fino alla serata del 6 gennaio con Miss Befana e la discesa dalla Torre Civica, mentre per la notte di San Silvestro, come detto, si valuterà successivamente il da farsi.

La cultura

Non solo, il calendario sarà accompagnato allo scoccare e oltre del nuovo anno anche dalle arti: «Concerti, teatro, danza, letture, mostre, laboratori con particolare attenzione a tutti i contenitori culturali della città ha aggiunto l'assessore alla Cultura Katiuscia Cassetta -, ricca la proposta di mostre sia a Palazzo Buonaccorsi che alla biblioteca Mozzi Borgetti e in altri spazi della città, mentre il Teatro Lauro Rossi accoglierà concerti, danza, spettacoli di qualità, con momenti dedicati alla solidarietà anche al teatro Don Bosco. Per i bambini ci sarà un calendario di laboratori presso i Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi, Borgo Ficana e in biblioteca continuerà la bellissima esperienza della Biblio Valigia di Nati Per Leggere nei vari quartieri. Le scuole riceveranno poi un prezioso dono: libri per le loro biblioteche scolastiche e per tutti i bambini dei nidi della città. Uno spazio importante, nel rispetto della nostra tradizione, verrà dedicato ai presepi, che verranno allestiti in più angoli del centro».

Il programma

Il programma sarà arricchito anche dalle iniziative incentrate sul commercio: «Da oltre un mese stiamo organizzando i mercatini natalizi con i negozianti di corso Cavour e corso Cairoli, previsti rispettivamente il 12 e 19 dicembre - ha evidenziato l'assessore allo Sviluppo Economico Laura Laviano -, non mancherà poi l'attenzione al centro storico dove abbiamo raccolto le esigenze e richieste dei commercianti: si tratta di un lavoro corale che punta a rivitalizzare la città riportando visitatori, turisti e cittadini in quello che è il capoluogo della provincia con il suo valore aggiunto, le sue ricchezze ed eccellenze».

Andrea Mozzoni

