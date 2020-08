Mense scolastiche anticovid Lezioni anche allo Sferisterio

LA RIORGANIZZAZIONE

MACERATA No lunch box o monoporzioni ma pasti sfornati dalle cucine e dai cuochi del Comune di Macerata per le mense scolastiche del territorio. Tra incertezze legate ai lavori edili ed all'organizzazione del trasporto degli studenti un punto fermo, una certezza c'è, almeno per il capoluogo.

Le normative

«Nel segno delle mense verdi bio prosegue questo cammino delle scuole comunali esordisce l'assessore alla Scuola, Stefania Monteverde-. Abbiamo fatto un lavoro importante, nel rispetto della normativa anticontagio emanata dal governo, mantenendo quella che era una peculiarità della nostra città. Certo, forse in alcuni casi sarà necessario che i ragazzi facciano più turni per mangiare visto che non è stato possibile ampliare gli spazi mensa ma già poterli mantenere è stato un successo, ma anche questo non è detto perché molto dipenderà dai numeri e dalle adesioni che avremo di chi si fermerà a mensa. I cuochi del Comune hanno effettuato un ottimo lavoro di proiezione rispetto alla nuova formula: avevamo il vanto che nelle nostre mense gli alunni mangiassero su piatti di porcellana, acqua in brocca, una visione sostenibile della mensa verde-bio. La normativa ci impone di portare a tavola il piatto già confezionato per cui abbiamo acquistato dei vassoi su cui servire in sicurezza il pranzo ai bambini».

Il servizio

Dodici le mense scolastiche comunali che servono poco meno di 2.000 bambini per circa 270mila pasti l'anno, circa 1.700 al giorno: i cuochi sono un'altra peculiarità delle mense scolastiche del Comune. Sono in totale 48, tra lavoratori a tempo pieno e part time, tutti dipendenti del Comune con il risultato di garantire un maggior controllo su ciò che entra in cucina e quindi sulla qualità dei pasti. La qualità delle Mense Verdi Bio è uno dei punti di eccellenza tra i servizi scolastici del Comune, in particolare nel settore del biologico, con oltre il 70% di prodotti bio utilizzati a scuola, e per la filiera di prossimità, in particolare per il progetto Pappa fish che ha insegnato ai bambini, a consumare i prodotti ittici del proprio mare. «Per quanto riguarda l'approvvigionamento dell'acqua per gli studenti prosegue la Monteverde - abbiamo provveduto ad acquistare delle piccole borracce bio da mettere a disposizione dei bambini che potranno riempirle con l'acqua pubblica che c'è nelle scuole. Il principio della sostenibilità resta quello che ci guida anche in questo periodo difficile e complicato nella gestione delle mense scolastiche. Da noi non ci sarà il tanto reclamizzato a livello nazionale lunch box che tante polemiche ha scatenato e le monoporzioni già confezionate: noi, per fortuna, non dipendiamo da catene della distribuzione nazionale ma abbiamo dei bravissimi cuochi comunali e attrezzature adeguate che ci consentono di rimodulare il servizio dei pasti in modo sicuro, evitando che il cibo faccia troppi passaggi prima di arrivare in tavola. Altro aspetto che abbiamo centrato è stato quello del distanziamento dei bambini all'interno dei locali mensa o in spazi attigui se ce ne sarà la necessità». L'altro tema è quello delle aule che dovranno essere adattate alle nuove normative anti Covid 19. Le scuole maceratesi saranno pronte per il 14 settembre, ma l'assessora Stefania Monteverde lancia una proposta interessante per il prossimo anno scolastico.

Gli spazi

«Tornare a fare scuola in presenza è essenziale perché la didattica a distanza non è sostitutiva della presenza in aula con i compagni ed i docenti sottolinea-. Per cui, a mio avviso, visto che il problema degli spazi ci sarà: vedo che ci sono istituti che provano ad affittare spazi esterni nelle vicinanze delle scuole in mancanza di spazi propri adeguati. La mia proposta, allora, a costo zero per le scuole, è quello di mettere a disposizione locali che sono dentro i musei, in biblioteca, perfino nello Sferisterio nella nuova sala Cesanelli, dove poter trasferire anche se solo per una mezza giornata le lezioni. E' difficile stare chiusi 5 ore dentro un'aula, sono necessarie azioni didattiche che ti consentano di andare fuori, un percorso, una lezione dentro i musei, fare esperienze diverse. L'idea di utilizzare questi spazi che il Comune è pronto a mettere a disposizione gratuitamente delle scuole di ogni ordine e grado, potrebbe rappresentare quel patto di comunità per aiutare il mondo scolastico che ci riguarda tutti».

