Mense, fissate tutte le regole A Sforzacosta si partirà il 28

MACERATA Sostenibilità rimane la parole d'ordine delle mense verdibio del Comune che in questi mesi ha avuto modo di confrontarsi con i dirigenti scolastici e con i cuochi per garantire il servizio nel rispetto delle normative anti-contagio. Vassoi in acciaio inox e borracetta saranno consegnati a ogni alunno evitando la somministrazione dei pasti riscaldati. Qualche modifica è stata apportata anche al menù che, per motivi di sicurezza e come stabilito dal Comitato tecnico, precisa l'assessore Stefania Monteverde «non contempla la somministrazione di minestre».

La garanzia

«Così garantiamo anche il principio della sostenibilità senza sprechi e l'educazione alla cultura del mangiare che passa attraverso un'autodeterminazione e una autonomia dei bambini» aveva detto qualche giorno fa Monteverde in merito alla questione relativa alle mense. Ricominciare in piena sicurezza. Parte quindi da qui l'offerta del servizio mensa proposto dal Comune di Macerata in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico - previsto per lunedì 14 settembre - che riguarda tutte le scuole dell'infanzia e i bambini che frequentano il tempo pieno per un totale di 1.642 alunni. Nei refettori delle scuole verrà rispettata la distanza interpersonale di un metro mentre per quanto riguarda le scuole dell'infanzia i bambini saranno divisi in gruppi omogenei.

Le situazioni

Per ciò che concerne l'uso dei refettori sono pochissime le situazioni dove è sorta l'esigenza di trasformarli in aule e di conseguenza il consumo del pasto all'interno delle stesse sarà davvero limitato. Le mense per le classi del modulo e delle medie, che hanno orario di lezione fino alle 12:45, dovranno aspettare qualche settimana prima di cominciare per permettere alle scuole e alle famiglie di organizzare l'assistenza del personale esterno nel rispetto del protocollo di sicurezza anti-contagio. Per quanto riguarda le scuole dell'infanzia e le primarie dell'Istituto comprensivo Enrico Mestica la mensa entrerà in funzione il 15 settembre perché il primo giorno è prevista l'uscita da scuola alle 12 mentre per la scuola primaria Natali e la materna Liviabella dell'Istituto comprensivo Vincenzo Monti di Sforzacosta il servizio inizierà il 28 settembre su decisione del Consiglio di istituto.

Gli spazi

Le scuole maceratesi ripartiranno anche con la disponibilità di spazi all'aperto per poter fare didattica come annunciato qualche giorno fa dall'assessore Monteverde. «In passato abbiamo già lavorato con Quissi Cresce sulla didattica all'aperto e in natura formando gli insegnanti e mettendo insieme nidi comunali e infanzia statale ha detto l'assessore -. Il Comune ha anche messo a disposizione gli spazi pubblici all'aperto per le lezioni; penso al Parco Urbano di Fontescodella - dove c'è anche l'aula verde con la lim e tutti i servizi necessari - dove i ragazzi potranno venire insieme agli insegnanti e alle guide ambientali del parco nelle ore scolastiche e fare lezione lì».

La lettera

«Ho inoltre inviato nei giorni scorsi una lettera a tutte le scuole dove annunciamo che i musei della città sono aperti ogni giorno e gratuiti per tutte le classi che vorranno fare lì attività didattica - ha concluso la Monteverde -. Basta una prenotazione e i ragazzi con gli insegnanti potranno venire quando vogliono». Le scuole (dall'infanzia alle medie) maceratesi potranno anche rinunciare all'utilizzo dei banchi monoposto dato che nessun plesso ne aveva bisogno. L'invito dell'assessore agli studenti e alle famiglie è di lavorare tutti insieme nel solco della collaborazione dato che inevitabilmente, vista le novità di quest'anno legale all'emergenza pandemica, si potrebbero creare alcuni disagi.

Alessandra Bastarè

