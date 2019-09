Mense e trasporti sono a pieni giri dal primo giorno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

I SERVIZIMACERATA Il suono della campanella gi oggi ha richiamato sui banchi di scuola 3.792 alunni delle scuole maceratesi dell'infanzia e delle primarie di primo e secondo grado. «Il sistema pubblico garantisce il diritto allo studio con i servizi per il buon funzionamento - afferma l'assessore alla Scuola Stefania Monteverde -. Noi siamo pronti». Al via infatti da oggi tutti i servizi scolastici offerti dal Comune ad iniziare dalle mense, in funzione già dal primo giorno; tuttavia le famiglie avranno tempo fino al 30 ottobre per...