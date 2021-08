Medici no vax, in arrivo i primi provvedimenti

LA SANITÀ

MACERATA «Questione di ore» era stato detto in ambito regionale ad inizio settimana, la settimana è finita ma sul fronte della stretta per il personale sanitario che non ha inteso rispondere all'invito a vaccinarsi le decisioni dei burocrati regionali sono arrivate a macchia di leopardo. La direzione Asur dovrebbe aver trasmesso gli elenchi del personale sanitario non vaccinato - dagli operatori sociosanitari fino ad arrivare ai medici - alle varie direzioni territoriali di area vasta, alcune hanno immediatamente notificato il tutto all'Ordine dei medici competente per territorio ed altre ci stanno ancora lavorando, stando almeno alle risultanze. La prima a muoversi è stata Pesaro, poi l'azienda ospedaliera di Torrette ed Ascoli. Quanto a Macerata l'unica notizia che filtra dalla direzione generale dell'Area Vasta 3 è che «ci si sta lavorando». Alcune decine le persone inserite nella lista, di varia estrazione professionale visto che ci sono oss, infermieri, tecnici e medici in numeri che non sono stati annunciati. Possibile che l'elenco maceratese venga trasmesso nella giornata di domani all'Ordine dei medici della provincia e scatterà subito il decreto di sospensione dall'attività per i medici no vax. Non ci sono infatti altre strade rispetto alla sospensione: il presidente dell'Ordine - a Macerata è Romano Mari - non può che applicare la legge e firmare il decreto di sospensione per poi convocare il Consiglio e ratificare il decreto. Dalla firma del decreto per il medico scatta la sospensione e dunque lo stop: da quell'atto è possibile ricorrere al Tar delle Marche, accettare la sospensione fino a dicembre o vaccinarsi. Insomma, a quasi due anni di distanza dalla prima ondata Covid, l'Asur si muove contro gli operatori sanitari che non si sono vaccinati dopo una lunga serie di richiami e di raccomandate. Un ferragosto che si annuncia di lavoro per il presidente dell'Ordine e per gli uffici chiamati a preparare la relativa documentazione.

Luca Patrassi

