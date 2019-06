Maxi piano per la rete stradale in cantiere lavori per 55 milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA VIABILITÀMACERATA Un piano di investimenti annuali per la manutenzione delle strade provinciali che vale 2.492.795,67 euro dal 2019 sino al 2023 per una cifra complessiva di oltre 12 milioni di euro. Cui si aggiungono gli interventi della ricostruzione post sisma gestiti dallo Stato attraverso il soggetto attuatore Anas che nei primi quattro stralci, la maggior parte dei quali eseguiti o in via di conclusione ha spalmato interventi del valore di 144 milioni e 500 mila euro ed il quinto stralcio, già approvato che prevede ancora quasi 43...