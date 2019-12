Maxi frode, sequestri per 11 milioni un commercialista tra gli indagati

L'INCHIESTA

MACERATA Operai dal portentoso fiuto imprenditoriale che in due anni fatturavano milioni, un commercialista che come una moderna dea Kalì riusciva a mandare pec delle aziende, usare token per effettuare ordinazioni home banking e smart card per le firme digitali delle società. Una giostra che in scarsi tre anni ha fruttato fior di soldi e sottratto allo Stato qualcosa come 11 milioni di euro. Poi è arrivata la Guardia di finanza e il gioco si è rotto. In sette sono finiti sotto indagine e sono stati sequestrati 1,5 milioni di euro tra soldi, villette, prefabbricati, auto e moto di grossa cilindrata. Briciole rispetto al totale delle imposte evase, per il recupero delle quali il gip Claudio Bonifazi, su input del procuratore Giovanni Giorgio e del sostituto Vincenzo Carusi, ha chiesto il sequestro preventivo per equivalente: 11 milioni di euro.

Il sistema per realizzare la maxi frode era semplice: le aziende reali (7 le ultime operanti ma dal 2016 ne sono state una ventina) che esercitavano nel settore del commercio di abbigliamento prosperavano grazie alle fatture per operazioni inesistenti emesse da uno strame di società cartiere, circa 40 in tre anni scarsi, intestate a prestanome nullatenenti e a volte irreperibili. Con quelle fatture le società sane annotavano nella dichiarazione fiscale dei costi inesistenti, abbattendo così l'utile di fine anno e quindi versavano meno imposta dovuta. È stato così che le società sono riuscite ad espandersi dal Maceratese alle province di Firenze, Prato e Roma con circa 15 punti vendita in Marche, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Umbria e Abruzzo. I dominus delle aziende erano sei cinesi due residenti in provincia, gli altri di fuori ma il «direttore d'orchestra», per usare le parole del colonnello Amedeo Gravina, è un commercialista che ha due studi, uno a Tolentino e uno a Civitanova. Anche i due cinesi residenti in provincia sono uno di Civitanova e uno di Tolentino. I sequestri dei beni invece sono avvenuti entrambi a Civitanova: una villetta e un prefabbricato. Al commercialista, che non ha beni immobili né mobili intestati, sono stati sequestrati i soldi in banca. L'indagine era partita a metà del 2016 quando i finanzieri di Camerino, nel corso di controlli fiscali si accorsero che due società, una di Camerino e una di Tolentino, avevano lo stesso errore di stampa sulle fatture, come fossero prestampati. Non solo. Avevano gli stessi clienti. Da lì è partita l'operazione Grande Muraglia. «Quando è stata eseguita una perquisizione negli studi del commercialista sottolinea il capitano Alessandro Tomei -, dall'innumerevole documentazione contabile ed extracontabile è emerso un quadro inquietante. Abbiamo scoperto decine di società apri e chiudi intestate a prestanome, operai che diventavano improvvisamente imprenditori e nel giro di due-tre anni fatturavano milioni per poi chiudere bruscamente e tornare a fare gli operai per altre imprese. Poi il portafoglio clienti veniva trasferito ad un'altra società cartiera. In tutto questo il ruolo del commercialista è stato fondamentale, i cinesi erano impreparati a mettere in piedi una frode così importante. Era il commercialista la mano tecnica degli imprenditori e a volte si sostituiva lui stesso nella gestione delle aziende».

