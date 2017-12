Maxi blitz anti-bivacchi Sequestrate dieci tende

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA STRATEGIAMACERATA All'indomani dell'ordinanza comunale scatta il blitz interforze al Parco Fontescodella. Ieri mattina agenti della polizia, carabinieri, polizia municipale sono intervenuti nel polmone verde cittadino e hanno identificato una decina di persone, altrettante tende sono state sequestrate e per un giovane è scattata la denuncia a piede libero. Si tratta di un ventenne originario del Gambia residente in provincia di Ancona gravato da un foglio di via obbligatorio emesso nei suoi confronti, a seguito del quale non sarebbe...