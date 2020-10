Mattarella inaugura l'anno Unimc «Ricostruzione impegno primario»

LA CERIMONIA

MACERATA Una grande festa per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ieri per la prima volta in città in occasione e dell'inaugurazione dell'anno accademico numero 730. Una festa iniziata in piazza della Libertà dove era stato allestito un maxischermo e proseguita al teatro Lauro Rossi per via dell'inagibilità dell'aula magna, causa sisma. Lauro Rossi in assetto anti Covid e dunque a capienza ridotta con grande prevalenza di uniformi. In prima fila, sulla sinistra, non politicamente, c'erano in ordine, e distanziati, il governatore Francesco Acquaroli, il sindaco Sandro Parcaroli e il presidente della Provincia Antonio Pettinari.

I posti

Sul fronte opposto il Capo dello Stato Sergio Mattarella, il ministro dell'Università Gaetano Manfredi e il commissario alla ricostruzione Giovanni Legnini. Poi esponenti vari del mondo politico, dell'imprenditoria e della cultura, oltre a un gruppetto di primi cittadini. Appena insediato, il governatore Acquaroli aveva inviato una lettera al Capo dello Stato sull'esigenza di sostenere la ricostruzione postsisma e subito il presidente Mattarella, in apertura del suo intervento, vi ha fatto riferimento: «La ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto rappresenta un impegno primario dello Stato ed io continuerò a seguirla con grande attenzione e ferma determinazione» ha detto il Presidente ricordando come siano oramai trascorsi quattro anni, ma anche evidenziando la presenza da pochi mesi del commissario Giovanni Legnini che ha impresso un evidente cambio di passo.

L'analisi

Mattarella si è poi dedicato all'analisi dei temi proposti nelle relazioni del rettore Francesco Adornato e del prof Luigi Alici, autore della prolusione, sulla Fragilità globale , riprendendo anche alcuni passaggi degli interventi degli studenti e della rappresentante del personale. «E' la febbre dei giovani che mantiene normale la temperatura del mondo, se quella raffreddasse il mondo si troverebbe in glaciazione»: il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha citato lo scrittore francese George Bernanos, per evidenziare il ruolo attivo delle nuove generazioni: «Non è dagli anziani che può venire il calore delle prospettive, dei progetti e delle spinte verso il futuro. Ma arriva, appunto, dalla febbre dei giovani». Mattarella prosegue: «Un saluto particolarmente intenso agli studenti, veri destinatari di questa cerimonia. Il sindaco Parcaroli ha ricordato che è la prima visita che compio in un ateneo dopo l'interruzione del lockdown. Gli atenei sono quel tessuto di approfondimento e condivisione di sapere che è garanzia per il nostro Paese. Per cui è stata una rivendicazione opportuna di antico radicamento storico di questa università quella del rettore, che ha ricordato anche alcuni illustri docenti e il radicamento culturale nel territorio da Giacomo Leopardi a padre Matteo Ricci, alla cui tomba, conservata con grande rispetto, ho reso omaggio a Pechino. Il discorso del rettore ha lo sguardo rivolto al futuro e questo ateneo lo ha dimostrato con la reazione pronta all'evento drammatico del terremoto e, come degli altri atenei italiani, in occasione della pandemia. Il rapporto tra passato e futuro è emerso anche dagli altri interventi. La dottoressa Fraticelli ci ha ricordato il valore delle biblioteche». Un richiamo, che è anche sembrato affettuoso, al professore Luigi Alici: «lei ci ha fornito una scena ripresa dalla metodologia degli antichi filosofi greci. Due portatori di tesi contrapposte e un percorso di sintesi che viene raffigurato. Il giudizio che dà il docente sul fatto che la sua generazione abbia fallito forse è troppo severo».

La misura

«Ogni generazione misura la differenza tra le ambizioni iniziali e i risultati che ci sono stati nel corso del tempo. La relazione di Alici coglie nel segno quando parla di individualismo, dell'ego. Questo virus dell'emergere dell'ego dei singoli e degli Stati induce alla riflessione che quell'anziano docente faceva ai suoi giovani interlocutori. Lei ha parlato della libertà come di una medaglia con due facce: autonomia e responsabilità. Che la libertà di ciascuno si integri con quella degli altri altrimenti non esiste. Questo riguarda i comportamenti della vita sociale così come quelli della comunità internazionale. È questo riguarda anche la scienza.». La forza delle parole, ma anche quella dei numeri con il rettore che infine ha sottolineato la crescita delle iscrizioni (più 7% a ieri) e il direttore amministrativo Mauro Giustozzi che ha ricordato gli investimenti per diverse decine di milioni in corso per il potenziamento dei servizi.

Luca Patrassi

