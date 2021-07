Matrimonio da favola a Palazzo Buonaccorsi

MACERATA «Per fare un matrimonio non serve tanto, ma il nostro scopo era quello di fare una festa per condividere con amici, famiglie e colleghi la nostra grande felicità. Posso dire, tranquillamente, missione compiuta, perché la festa di domenica ci ha fatto trascorrere una giornata indimenticabile». La festa è quella per le nozze di Chiara Nadenich e Riccardo Pietroni, che si sono sposati, con cerimonia nel cortile di palazzo Buonaccorsi e grande festa nel parco di casa loro. Alle parole di Chiara, ex Miss Marche, modella e titolare dell'agenzia Fabbrica Eventi, fanno eco quelle di Riccardo, titolare della celebre omonima ottica, che aggiunge: «Mi piacerebbe ringraziare tutti coloro con cui abbiamo lavorato nel tempo, tra i quali Michele Gentilucci, Marco Virgili, Gianfranco Stortoni, Giuliano Cardella, Federica Curzi, Agostino Maria Ticino che hanno partecipato e hanno contribuito a rendere corali la cerimonia e la festa. Tutti sono stati rilassati e tutti si sono divertiti». Una grande festa, dunque, per i molti invitati, iniziata con la cerimonia, celebrata dal notaio Michele Gentilucci, amico di vecchia data di Riccardo, che ha fatto emozionare tutti, e culminata nel grande giardino di casa Pietroni Nadenich, con qualche brivido per l'incognita della pioggia, caduta leggera e solo per pochi minuti. Sposi bellissimi, ospiti elegantissimi, un buffet spettacolare, open bar a cura di CaffettOne, musica dal vivo e balli fino a tarda notte sono stati gli ingredienti della riuscitissima festa.

