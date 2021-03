MATELICA Il centro vaccinale di Camerino aperto appositamente per la seconda dose per 34 borsisti che frequentano i corsi di Veterinaria a Matelica. I giovani avevano già avuto la prima dose di vaccino a Macerata, sulla base evidentemente di accordi con l'Asur e l'azienda sanitaria aveva già invitato a Macerata e chiamato i giovani interessati per la seconda ed attesa dose. Tutto pronto, quando evidentemente qualcuno ha pensato che far spostare 36 borsisti da Matelica a Macerata non fosse opportuno e così ha chiesto di avere la seconda dose a Camerino. La direzione medica ospedaliera avrebbe cortesemente fatto notare che si sarebbero creati problemi logistici per la struttura: dall'organizzazione delle squadre vaccinali alle scorte per i vaccini con evidente dispendio di energie, di risorse e di mezzi. A Matelica però il no non è stato gradito ed alla fine c'è stata una attività tale che ha portato la direttrice generale dell'Av3 ad assecondare la richiesta a vantaggio dei borsisti di Veterinaria. Dunque vaccinazioni a Camerino in due giornate per i 36 borsisti con medici, infermieri e trasporti organizzati solo per loro mentre a Macerata si viaggia sull'ordine di 400 vaccinazioni giornaliere. Ma se un novantenne può andare al centro vaccinale che gli viene proposto, perché un giovane non può fare la seconda dose del vaccino dove ha fatto la prima? Motivi di campanile anche in questo caso? Speriamo di no, almeno sulle vaccinazioni.

l. pat.

