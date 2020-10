MATELICA Cresce il numero dei contagi a Matelica. Otto i casi di Covid accertati che destano preoccupazione tra la cittadinanza e impongono rigore e rispetto delle regole per evitare l'espandersi del Coronavirus. In questi giorni sono stati avviati controlli serrati alle attività commerciali e di ristorazione della città per scongiurare il pericolo di un ulteriore rialzo dei casi. Preoccupazione per l'andamento dei contagi è stata espressa ieri anche dal vicesindaco, Denis Cingolani, il quale chiede rispetto delle regole e l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza alla cittadinanza. «Abbiamo ricominciato da circa quindici giorni a fare il controllo dei protocolli Covid per quanto riguardano le attività commerciali e gli esercizi pubblici di Matelica. L'attenzione oggi, del corpo di polizia locale, non riguarda più soltanto la viabilità ma anche il rispetto dei protocolli del Covid spiega Cingolani -. Siamo tornati a fare giri per le attività matelicesi informando i titolari di queste attività sulle attuali normative vigenti e pregando di farle rispettare. In una prima fase faremo un controllo preventivo e informativo, in una seconda fase passeremo poi a fare un controllo più approfondito cercando di far rispettare i protocolli per la tutela della salute pubblica. Purtroppo a Matelica abbiamo ad oggi otto casi di Covid e questo comunque ci desta una certa preoccupazione».

