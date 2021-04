«Difficile pensare a riaprire le aule al 100% della presenza ma noi cercheremo di privilegiare le classi quinte che devono preparare la maturità». Maria Antonella Angerilli, dirigente scolastica sia dell'Iis Garibaldi che del Bramante di Macerata attende che da governo e Regione arrivino le indicazioni definitive in merito alla bozza che sta circolando la quale prevede il ritorno in classe almeno al 50% per gli studenti delle superiori nelle zone rosse e almeno al 70% e fino al 100% in quelle arancioni e gialle. «Non credo proprio che sarà possibile tornare al 100% perché dipende molto dai trasporti. Se invece ci muoveremo su percentuali minori in aula valuteremo eventualmente qualche classe, ad esempio le quinte, di farle sempre essere presenti. Del resto mi pare che questa sia un'indicazione trapelata a livello nazionale che ritengo anche giusta. Il tutto però dovrà passare da Regione Marche e Usr prima di arrivare a noi». La questione dei trasporti è essenziale per garantire qualunque tipo di presenza di studenti in un istituto come l'agraria Garibaldi, dove il 90% dei ragazzi utilizza bus urbani ed extraurbani.

L'obiettivo

«L'obiettivo praticabile ritengo sia quello di privilegiare le classi quinte tutte in presenza in modo da arrivare attorno al 65-70% dei ragazzi in aula prosegue la dirigente scolastica- lasciando invece immutata la frequenza delle altre classi, una settimana in aula e l'altra in dad. La stessa cosa vale anche per il Bramante, di cui ho la reggenza, cioè aumentare i numeri delle quinte in vista dell'esame di maturità. Una priorità sulla quale credo che anche i docenti concorderanno, una strada che prenderemo con gli organi scolastici non appena le indicazioni saranno definitive».

Mauro Giustozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA