MARI: «I MEDICI DI BASE FARANNO LA LORO PARTE»

MACERATA Posticipati molti appuntamenti per le vaccinazioni. Il motivo? La direttrice dell'Area vasta 3, Daniela Corsi, sottolinea che la decisione è stata presa per scongiurare assembramenti in determinati orari. Gli interessati sono stati informati, anche telefonicamente, nella giornata di ieri e in molti casi i figli delle persone anziane in attesa di ricevere il siero, preoccupati, hanno chiesto chiarimenti.

La puntualizzazione

«I vaccini ci sono - afferma la direttrice Corsi -, il problema si è verificato nella piattaforma Poste con cui si effettuano le prenotazioni. Per il periodo dal 13 marzo al 5 aprile c'è stata una sovrapposizione degli appuntamenti tra chi deve ricevere la prima dose e chi il richiamo. In questo modo ci troveremmo a gestire 600 persone al giorno in più nei punti di somministrazione e ciò avrebbe creato, in determinati orari, pericolosi assembramenti. Per questo abbiamo deciso di spalmare gli appuntamenti su più giorni. Le comunicazioni dell'Asur sono partite per gli appuntamenti, che sono stati rinviati. Nel frattempo ci stiamo attivando per trovare nuovi punti di vaccinazione». I problemi, in particolare, si sarebbero potuti verificare a Macerata e a Civitanova. E nel capoluogo, come già emerso nei giorni scorsi, come nuova sede per la vaccinazione (in vista in particolare della campagna di massa) sarebbero stati individuati dei locali a Piediripa.

L'obiettivo

La dottoressa Corsi ribadisce: «Per evitare gli assembramenti e le file stiamo telefonando a coloro che avevano l'appuntamento per la vaccinazione per posticiparlo di una decina di giorni. Stanno arrivando in Av3 i vaccini Astra Zeneca e siamo in attesa del Pfizer. Per quanto riguarda le altre categorie terminiamo domani con le forze dell'ordine e poi inizieremo lunedì con la Protezione civile nei locali Asur di Piediripa, di pomeriggio. Proseguono le vaccinazioni di over 80 ed insegnanti che dovrebbero concludersi intorno alla fine di aprile, tra prime e seconde dosi». In campo anche i medici di medicina generale che tra pochi giorni affiancheranno gli operatori dell'Asur.

L'impegno

«Siamo pronti a fare la nostra parte afferma Romano Mari, presidente provinciale dell'Ordine dei medici -. Stiamo definendo l'operatività che partirà dal 15 marzo e vedere quali vaccini ci verranno dati. Noi avremo una doppia via di vaccinazione: il medico di medicina generale potrà fare l'inoculazione nel proprio studio oppure a domicilio se trattasi di persona non deambulante. La perplessità è data per alcuni vaccini come il Pfizer che per noi è di difficile gestione e pure per la burocrazia che accompagna l'iter vaccinale. Abbiamo chiesto di poter sfoltire le pratiche del consenso informato e vedremo quello che ci verrà detto. Ogni medico deve anche accreditarsi sulla piattaforma di Poste italiane per poter somministrare e registrare i vaccini». Non si conosce il numero dei vaccini che saranno dati in dotazione ai medici di base per partire con la campagna vaccinale da loro condotta. «Si ipotizza un numero che oscilla tra 10/15 a settimana prosegue Mari - ma non lo sappiamo ancora».

Il contributo

«La medicina generale - conclude il presidente - non poteva non essere presente in questa campagna vaccinale: non escludo la possibilità che i medici si possano organizzare anche tra di loro e iniettare il vaccino in un sito, che potrebbe anche essere il distretto sanitario appositamente aperto alcuni giorni alla settimana in orari prestabiliti, per aumentare il numero dei vaccinati. In questo modo avremmo anche il personale del distretto che ci affiancherebbe nel superare gli aspetti burocratici della somministrazione. Voglio infine ricordare che tutti i medici iscritti all'albo, quindi tutti i liberi professionisti, saranno coinvolti e lo stesso dicasi per colleghi in pensione».

