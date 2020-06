«Mareggiata vanificato tutto il lavoro a Scossicci»

PORTO RECANATI «Non avevamo certo bisogno di una mareggiata all'inizio della stagione balneare. Non che fosse la prima - e forse neanche l'ultima - in piena stagione, ma di certo ne avremmo fatto volentieri a meno». Lo scrive sul suo profilo Fb Rosalba Ubaldi, vicesindaco di Porto Recanati. «Era stata preannunciata dalle previsioni e seppure non di grande intensità ma in concomitanza con alta marea e luna piena, in alcune zone ed in particolare a Scossicci, è stata capace di vanificare il lavoro già fatto dagli operatori nel posizionamento degli ombrelloni ed in un caso di una cabina. Finita la mareggiata, relazioneremo alla Regione, chiedendo per l'ennesima volta un intervento risolutivo che non può essere che quello delle scogliere emerse tipo sud. Ricordiamo infatti che la difesa della costa è una competenza regionale e che, come abbiamo comunicato a tutti, in occasione di un incontro il Presidente Ceriscioli aveva condiviso la nostra richiesta di un investimento importante che mettesse al sicuro tutta la costa marchigiana, intervento da attuarsi in stralci e tra i primi di questo, a Porto Recanati».

L'assicurazione

Il presidente assicurò che nel corrente bilancio avrebbe provveduto ad inserire la progettazione degli interventi per poi procedere. «Ma intanto il mare non aspetta - continua Ubaldi - e continua a fare danni e sempre negli stessi luoghi, a strutture pubbliche e private. Di questi lo renderemo edotti. Nei prossimi giorni riprenderà il lavoro di livellamento e pulizia delle spiagge libere che era stato sospeso qualche giorno fa proprio per le previsioni di mare e vento, al fine di non dover spendere due volte per lo stesso obiettivo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA