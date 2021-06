Nel centro storico di Macerata c'è chi non sospenderà alcuni servizi entrati nelle abitudini dei clienti come asporto e consegna a domicilio. È il caso di Di Gusto, come conferma il titolare Marco Guzzini.

Perché continuare con il delivery anche in zona bianca?

«È un modo per ringraziare quei clienti che ci hanno sostenuto e ne hanno usufruito nei momenti più difficili della pandemia e magari ancora non se la sentono di uscire. Il servizio sta andando a gonfie vele e pensiamo sia un valore aggiunto importante».

Quanto incide la fine del coprifuoco sul vostro lavoro?

«Si tratta di un cambiamento importante sia per avere una maggiore disponibilità di orario, che per una migliore tranquillità nella programmazione dei turni serali. Da non sottovalutare anche lo stop al limite delle persone ai tavoli all'esterno che ci consentirà di apparecchiare le tavolate per le comitive che vorranno passare queste serate estive insieme».

Quali sono i fattori dai quali non transigere anche in questo momento?

«Sicuramente la sicurezza, ma non lo diciamo certo da oggi. Per noi è stato un presupposto imprescindibile quello di rispettare le regole contro l'espandersi della pandemia e il cercare di far stare il cliente il più tranquillo sereno. Senza dubbio questo aspetto dovrà continuare a essere reciproco anche adesso che per fortuna il contagio sta arretrando».

Che impatto avranno gli eventi in programma in centro storico?

«Fino a ora abbiamo lavorato proprio per la sicurezza delle persone a tavola e ora potremo farlo in una cornice certamente più affascinante, qui in piazza Cesare Battisti, ma non solo. L'importante, ripeto, è continuare a farlo nella massima sicurezza per tutti e inizieremo già stasera dalle 19 con un omaggio alla musica Jazz».

