Marciapiedi, strade e parco Collevario vuole un restyling

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL FOCUSMACERATA Collevario un quartiere modello per quello che concerne servizi ai residenti, verde e impianti sportivi. Ma che presenta diverse criticità: alcune di lunghe periodo, come il passaggio a livello di via Roma che congestiona il traffico, una necessaria e più attenta manutenzione di strade e marciapiedi fino al problema di un dissesto idrogeologico che tocca una parte del quartiere. Da un punto di vista della microcriminalità, invece, non si registrano situazioni di allarme particolare, salvo i furti in appartamento che però...