«Marciapiede sul lato ovest Ultimi aspetti da risolvere»

CORRIDONIA Anche in Comune l'attesa per il completamento delle opere di urbanizzazione, dopo un iter così lungo e accidentato, è palpabile. Il sindaco di Corridonia Paolo Cartechini ha seguito l'ultimo tratto di questo percorso, che aveva vissuto la sua ripartenza un anno fa. «Parlare di tempistiche dopo tutto quello che è successo in questi anni è scivoloso, ma stavolta sembra davvero fatta, questione di mesi rimarca Cartechini . I privati hanno già provveduto ad alcune asfaltature che facevano parte dell'accordo, così come alla ormai quasi completata realizzazione del nuovo centro sociale in località Beati. Manca il completamento delle opere alla zona industriale, che è stata sicuramente la parte più complessa, ma da quanto vediamo sembra che la via imboccata sia quella giusta». Le opere viarie a cavallo tra lo svincolo della superstrada e la rotatoria del Corridomnia saranno fondamentali per alleggerire un traffico che, una volta realizzati anche i nuovi insediamenti produttivi, crescerà a dismisura. «Oltre a una terza corsia di marcia lungo viale Pausula ci sarà anche un nuovo marciapiede sul lato ovest, quello di Garden Iobbi per intenderci precisa il sindaco . I lavori di più semplice realizzazione sono già iniziati, per quanto riguarda quelli più delicati, ovvero la terza corsia e il marciapiede, appena si risolveranno le ultimissime questioni burocratiche si partirà anche con quelli».

