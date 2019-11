Manutenzione e sicurezza via ai cantieri in sei scuole

I LAVORI

MACERATA Manutenzioni, migliorie, sistemazioni di aule, corridoi e ambienti delle scuole comunali, tra cui spicca l'intervento più corposo che riguarda l'anfiteatro esterno nel giardino della Fermi. Dopo gli annunci che hanno fatto seguito alla delibera dello scorso agosto il Comune passa all'azione con una serie di interventi che complessivamente valgono 170 mila euro e che verranno effettuati da qui a fine anno.

Il piano

Oggetto dei sei interventi manutentivi previsti sono le scuole materne ed elementari di via Cardarelli, la materna di via Ventura nel rione delle Vergini, l'elementare di via dell'Acquedotto a Villa Potenza, la materna ed elementare di via Panfilo per finire con la scuola media Fermi. «Si fa seguito ad una programmazione che era stata elaborata la scorsa estate esordisce l'assessore alla Pianificazione urbanistica, Paola Casoni- che riguarda da un lato la manutenzione e dall'altro la sicurezza di questi edifici che ospitano gli alunni maceratesi. Per questi interventi è stato richiesto un mutuo a copertura delle spese: essendo lavori singoli, la cui entità economica è piuttosto contenuta, questi lavori andranno tutti in affidamento diretto, il che eviterà anche i tempi lunghi del bando di gara. Ipotizziamo di farli in questi due mesi che ci separano dalla conclusione dell'anno, anche approfittando del periodo delle vacanze natalizie».

L'impegno

«Alcune opere si possono fare anche con la normale attività scolastica, per esempio all'anfiteatro esterno della scuola media Fermi che da tempo necessitava di manutenzione e con questo stanziamento, il più importante dei sei previsti, sistemeremo tutta questa piccola arena in modo che dalla prossima primavera potrà essere utilizzato dagli scolari. Puntiamo molto su quest'opera anche perché è stato un impegno preciso preso dall'amministrazione con i genitori degli alunni non solo per chi frequenta la scuola media ma pure la materna e le due sezioni della primaria che sono attivate in quella struttura».

La manutenzione

Nello specifico i lavori di manutenzione riguarderanno per la scuola materna ed elementare Dolores Prato di via Cardarelli la tinteggiatura dello zoccolo di protezione e delle pareti (oltre 22mila euro) e il rifacimento dei marciapiedi intorno all'edificio (quasi 14.500 euro). Alla materna di via Ventura nel rione Vergini si procederà a tinteggiatura dello zoccolo di protezione e delle pareti (10.500 euro), stesso intervento per la elementare di via dell'Acquedotto a Villa Potenza (11.000 euro). Alla scuola materna ed elementare di via Panfilo sarà rifatto l'impianto di luci di emergenza e sistemati gli avvisatori acustici del sistema antincendio (10.000). Infine l'arena esterna della media Fermi (38.600 euro)». Dal punto di vista della vulnerabilità sismica le scuole comunali sono state controllate in maniera dettagliata, con l'unica eccezione della scuola Fratelli Cervi per la quale è previsto un percorso particolare e diverso dalle altre sedi scolastiche cittadine.

La sicurezza

«Sulla vulnerabilità sismica gli interventi sono stati completati in tutte le scuole ribadisce l'assessore Casoni - ad eccezione della Fratelli Cervi c perché è una delle scuole finanziate col secondo stralcio delle opere pubbliche post sisma: quindi i lavori potranno partire una volta completato il polo scolastico alle Casermette. Appena partirà il secondo piano delle opere pubbliche sicuramente la Fratelli Cervi sarà tra le prime a partire con progettazione, appalto e lavori. Questa giunta non potrà vedere avviati i lavori, però contiamo almeno di avviare le procedure. L'obiettivo è realizzare gli interventi con tecniche che consentano di fare lavori anche con la scuola aperta». Sulla vulnerabilità sismica sono stati investiti dal Comune 200mila euro; 30 mila euro di questi sono arrivati dai bandi del Miur e spesi per quattro scuole.

Mauro Giustozzi

