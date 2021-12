«Mancato rispetto delle norme» Bar chiuso

MACERATA Chiuso per cinque giorni l'ex bar Narciso, riscontrate carenze in materia di contrasto alla diffusione del Covid 19, multato il titolare (per lui è scattata la sanzione di 400 euro). Il controllo era scattato l'altra notte quando due pattuglie dei carabinieri, una del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Macerata e una della Stazione di Appignano, hanno effettuato un accertamento nel bar che si trova nei pressi dei giardini Diaz.

Gli accertamenti

Una volta dentro i militari hanno riscontrato violazioni alla normativa anti Covid-19, nello specifico all'interno dell'esercizio commerciale mancavano i cartelli prescrittivi e comportamentali nei quali sono indicate le informazioni per i clienti che accedono al locale e che riguardano ad esempio la distanza interpersonale da mantenere o il numero massimo di persone che possono accedere contemporaneamente nel locale e le regole generali da seguire per evitare il contagio (come lavarsi spesso le mani, evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro, non toccare occhi, naso e bocca, indossare la mascherina e altro). A seguito di queste carenze riscontrate il bar è stato immediatamente chiuso per la durata di cinque giorni, come previsto in questi casi il titolare è stato sanzionato con una contravvenzione pari a 400 euro (il cui importo è ridotto se pagato subito).

Benedetta Lombo

