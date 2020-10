Manca ancora la nomina del direttore dell'Area Vasta

MACERATA Manca il direttore generale dell'Area Vasta 3 mentre il direttore medico, appena scelto per il tramite di una segnalazione, prenderà servizio dai primi di novembre. Vero è che il ruolo che è stato di Alessandro Maccioni, ora all'azienda sanitaria di Perugia come direttore amministrativo, è ricoperto provvisoriamente dalla dirigente regionale Asur Nadia Storti, vero è anche che una professionista della competenza della dottoressa Giorgia Scaloni, attuale direttore ospedaliero, svolgerà il suo ruolo al top fino all'ultimo giorno di lavoro. Però una struttura complessa come quella dell'Area Vasta 3, in un momento complesso come l'attuale, meriterebbe attenzioni immediate.

La nomina

Certo, le elezioni ci sono state poche settimane fa, ma ci sono decisioni che vanno prese nell'immediatezza. Non si può dire sono arrivato ieri, la pandemia non accoglie questo tipo di osservazioni, le decisioni vanno prese e i ruoli vanno ricoperti con scelte al massimo livello, come la situazione reclama. Dunque lasciare scoperti due ruoli decisivi in una azienda sanitaria è dare uno spazio inconcepibile a un Covid 19 che sta sviluppando la seconda ondata. Quella che tutti speravano non arrivasse, qualcuno - l'ex governatore Luca Ceriscioli - si è anche preso la sua dose di attacchi per essersi permesso, alla prima ondata pandemica, di attivare a titolo preventivo il Covid Hospital a Civitanova.

