Malattie professionali in aumento i lavoratori ora denunciano di più

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'EMERGENZAMACERATA Infortuni sul lavoro e malattie professionali, Macerata ai primi posti nella regione per questo triste primato. È quanto emerge dai dati resi noti dall'associazione provinciale Anmil in vista della 69esima giornata nazionale per le vittime di incidenti sul lavoro che si svolgerà il 13 ottobre è che ha un titolo emblematico: Non raccontiamoci favole, sul lavoro non c'è sempre il lieto fine!. Il quadro Più infortuni denunciati, raddoppio degli incidenti mortali e impennata delle malattie professionali denunciate. Questo...