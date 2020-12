MACERATA Vittima del Covid-19 la 77enne di Macerata Dina Pignani; la donna, residente a Sforzacosta, si è spenta domenica all'ospedale di Pesaro. Pignani, molto conosciuta nel quartiere del capoluogo, aveva aperto insieme al marito Dino, negli anni '70, il bar Dino e Dina ed era molto amata e benvoluta da tutti. Tanti i messaggi di cordoglio che sono arrivati alla famiglia della donna, che lascia i tre figli Roberto, Michela e Mirko, non appena si è appresa la notizia della sua scomparsa; in molti domenica sera hanno deciso di accendere delle candele fuori dai balconi per dimostrare il loro affetto alla famiglia della donna. I funerali della 77enne si sono svolti ieri pomeriggio a Casette Verdini. Intanto in provincia continuano a verificarsi contagi da Covid-19: 103 quelli registrati ieri nel Maceratese sui 481 a livello regionale. In diminuzione le persone in isolamento domiciliare che passano da 3058 a 2946 (112 in meno rispetto al giorno precedente); di queste 226 presentano sintomi mentre 97 sono operatori sanitari. In diminuzione invece i ricoveri. Sono 18 i ricoveri in terapia intensiva al Covid-center di Civitanova, 34 (uno in meno rispetto alle 24 ore precedenti) i positivi che si trovano nei reparti di terapia semi-intensiva della Medicina d'Urgenza di Macerata e del Covid-center di Civitanova e 68 le persone che si trovano nei reparti non intensivi delle strutture sanitarie del Maceratese.

