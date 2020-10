MACERATA Vertice del comitato di ordine e sicurezza pubblico riunito dal prefetto Flavio Ferdani (nella foto) ieri a Macerata per un ulteriore punto di situazione sulle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Durante l'incontro è stata sottolineata la necessità di proseguire nei controlli di prossimità da parte delle forze di polizia con l'ausilio delle polizie municipali e provinciali nei principali punti di ritrovo, vie e piazze con particolare afflusso di persone nelle ore serali, nei locali pubblici e nei luoghi della movida, sia con riguardo alle limitazioni orarie di esercizio previste dal nuovo Dpcm sia con riferimento al rigoroso rispetto dei protocolli previsti per lo svolgimento delle attività di somministrazione. Il prefetto ha poi voluto ringraziare le forze dell'ordine per l'intensa e significativa attività svolta e per i risultati finora ottenuti che in particolare dal 1° ottobre ad oggi hanno portato al controllo di 6.120 persone, di cui 45 sanzionate. Sono stati poi ispezionati 1.642 esercizi commerciali, una sanzione. Il prefetto ha poi sensibilizzato ulteriormente le forze dell'ordine ad incrementare l'attività di controllo davanti agli istituti scolastici per evitare assembramenti.

