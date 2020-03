MACERATA Verifica del rispetto del decreto del presidente del Consiglio nelle attività per le quali è prevista la chiusura (pub, discoteche, sala scommesse e sala bingo); sensibilizzazione in ordine al rispetto delle distanze e all'evitare assembramenti in quelle che possono restare aperte (ristorazione, bar ed esercizi commerciali). Sin dalla mattina, pattuglie della polizia locale di Civitanova con la comandante Cammertoni in servizio hanno perlustrato la città. «Gli agenti ha detto il sindaco Ciarapica hanno fatto informazione nei bar e nei ristoranti raccomandandosi di seguire le disposizioni del decreto: quindi dispositivi per l'erogazione di disinfettanti per le mani all'ingresso, rispetto delle distanze tra i tavoli, far entrare una o due persone alla volta nei piccoli esercizi dove si serve solo al bancone (forni, gelaterie, pizzeria al taglio). Chiediamo la collaborazione di tutti i cittadini nell'evitare di uscire di casa se non strettamente necessario. Serve un grande senso di responsabilità». A Porto Recanati, il sindaco ha convocato una riunione urgente per far recapitare dai volontari del gruppo comunale di protezione civile a tutte le attività commerciali della città un' ulteriore nota contenente le nuove disposizioni. Il provvedimento dettato dal Governo sembra però non essere stato particolarmente recepito dai giovani portorecanatesi che in particolar modo nel weekend hanno affollato alcuni locali. «È un momento particolare e inaspettato - dice il sindaco Roberto Mozzicafreddo - anche le famiglie devono aiutarci: scuole chiuse non significa far uscire i figli a tutte le ore come se stessimo in vacanza». Chiesta dunque maggiore attenzione per evitare la possibile diffusione del virus.

Emanuele Pagnanini

