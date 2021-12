MACERATA Va al lavoro in un agriturismo e si sente male, soccorso dal personale del 118 scopre di avere il Covid: struttura temporaneamente chiusa e colleghi in quarantena. È accaduto nel tardo pomeriggio di domenica scorsa in un agriturismo di un piccolo comune dell'entroterra maceratese. Il cuoco della struttura si era regolarmente recato al lavoro ma dopo poco aveva iniziato a non sentirsi bene. Quello che inizialmente poteva sembrare un malessere passeggero in realtà sarebbe stato tutt'altro tanto che è stato richiesto l'intervento del 118. Nel giro di poco tempo un'ambulanza ha raggiunto il locale, i sanitari del 118 hanno prestato le cure del caso all'uomo che, tra l'altro, aveva anche qualche linea di febbre. È stato così che i sanitari hanno effettuato un tampone all'uomo (che era già vaccinato e quindi in possesso del Green pass) scoprendo la sua positività al Covid. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Al momento del fatto all'interno del ristorante c'era una ventina di persone. Dopo le cure prestate dai sanitari del 118 il cuoco è andato a casa. Chi ha avuto contatti stretti con lui (in primis i colleghi di lavoro) è stato messo in quarantena e il locale temporaneamente chiuso.

