MACERATA Un servizio di assistenza per garantire agli anziani che si sono vaccinati ma che hanno poca dimestichezza con gli strumenti tecnologici, di avere la certificazione verde che consente di muoversi in ogni ambiente e di uscire dalle limitazioni che condizionano la nostra vita da un anno e mezzo a causa della pandemia. Ad offrirlo è la Cna di Macerata che da domani mette a disposizione degli iscritti al sindacato dei pensionati il personale della sua sede di Macerata per scaricare e stampare il proprio Green Pass. «Anche se può non risultare molto complicato per chi è più avvezzo alle applicazioni degli smartphone - spiega Federica Carosi funzionaria dell'associazione degli artigiani - , siamo consapevoli delle difficoltà che i pensionati incontrano in queste pratiche e della poca diffusione dei mezzi tecnologici idonei nelle loro case. Abbiamo quindi pensato - continua la Carosi - di metterci a disposizione per fornire tutta l'assistenza necessaria per scaricare il documento che sarà indispensabile per svolgere diverse attività dal 6 agosto prossimo». a questo riguarfdo va ricordato che per attivare la stampa della certificazione verde Covid-19 o Green Pass, è necessario che l'interessato abbia con sé Spid oppure, in alternativa, la tessera sanitaria e il codice identificativo ricevuto dal ministero della Salute. Per chi fosse interessato, è opportuno che si prenoti telefonando al numero 0733 1715185 della Cna di Macerata.

