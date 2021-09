MACERATA Un'estate di grandi numeri per il centro storico di Macerata. Lo sottolineano anche gli esercenti e i commercianti del centro. Marco Guzzini di DiGusto, locale che si trova nel cuore del centro storico, ha scritto ieri una lettera aperta alla città per ringraziare dell'estate ormai agli sgoccioli. «Per il DiGusto Macerata si avvicina il termine di una stagione prodigiosa. Con una media di circa 2mila presenze settimanali, distribuite tra i servizi del pranzo e della cena, abbiamo scelto di accogliere, senza sosta, i desideri, l'entusiasmo e i piaceri della tavola di maceratesi ed avventori - racconta Guzzini il quale aggiunge che «nessuna impresa, tanto meno la più straordinaria, è fattibile senza il supporto e il contributo di tante, piccole e grandi realtà, che hanno reso la piazza maceratese il palcoscenico ideale per la nostra estate. A tutti loro, vanno i nostri più profondi e sentiti ringraziamenti. Alla competenza, all'estro e alla verve creativa di Macerata Musei, dell'Associazione Arena Sferisterio e dell'Università degli Studi di Macerata, che, grazie a un cartellone eventi di prim'ordine, hanno reso attraente la nostra città, rivaleggiando con mete per natura più ambite nell'arco estivo. All'attenzione e alla conduzione del Comune di Macerata e della Provincia di Macerata, che con immenso pregio hanno coordinato il planning estivo, valorizzandone l'attrattiva turistica. Allo sguardo vigile, accorto e premuroso delle Forze dell'ordine cittadine, che, con costanza, hanno vegliato su Macerata e sui suoi cittadini, agevolando la nostra applicazione di ogni misura necessaria a fronteggiare l'emergenza Covid tuttora in atto. Alla generosità e all'umanità della Croce Rossa di Macerata, della Protezione Civile e delle associazioni di volontariato, che, con il loro servizio, hanno garantito sicurezza e benessere nel corso degli eventi in cartellone».

