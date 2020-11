MACERATA Un decesso nella casa di riposo di Mogliano mentre continuano a salire i casi positivi al Covid-19 in Provincia. Martedì «è deceduto un concittadino con malattie pregresse che era ospite della casa di riposo ed era risultato positivo al virus» ha detto il sindaco di Mogliano Cecilia Cesetti che ha anche comunicato che è stata «attivata la quarantena per le classi 3 A e 5 A della scuola primaria per un soggetto positivo». Classe in quarantena anche a Petriolo, dopo che uno studente è risultato positivo nella 3 A della scuola primaria, e per una prima dell'istituto alberghiero di Cingoli. Nelle case di riposo di Villa Cozza e Mogliano si attende l'arrivo dei medici militari. A Villa Cozza il bar tabacchi edicola Il Ponte di Macerata ha donato 500 mascherine chirurgiche agli operatori sanitari. «Un bellissimo gesto che ci aiuta in questo momento complicato a non disperdere risorse importanti e ci fa sentire vicina la cittadinanza» ha detto il presidente dell'Ircr Giuliano Centioni. La presidente della Fondazione Carima e della Croce Rossa di Macerata Rosaria Del Balzo Riuti dovrà ancora rimanere in isolamento perché il tampone eseguito dopo i 14 giorni di quarantena è risultato positivo. Ieri è stato aperto il secondo modulo di terapia intensiva al Covid hospital. Sono in tutto 84 i letti disponibili alla fiera, suddivisi in 6 moduli da 14 posti.

