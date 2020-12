MACERATA Un assegno di duemila euro da parte dell'associazione Commercianti del Centro storico di Macerata. E' la risposta generosa data all'appello del Comune lanciato con il progetto Il Cuore Grande di Macerata, per sostenere le famiglie in difficoltà a causa della crisi legata all'emergenza Covid 19. Il presidente dell'associazione Marcello Onofri, lo ha consegnato ieri pomeriggio nelle mani del sindaco Sandro Parcaroli, alla presenza della vice sindaco Francesca d'Alessandro che ha coordinato il progetto di solidarietà, dell'assessore alle attività produttive Laura Laviano che ha curato i contatti con l'associazione e l'assessore alla Cultura Katuscia Cassetta. Un ringraziamento sentito è venuto dal sindaco Parcaroli per questo gesto significativo, insieme alla soddisfazione dell'assessore Laviano per il ritrovato dialogo e collaborazione tra l'Amministrazione comunale di Macerata e i commercianti del centro storico. «Un gesto, questo ha sottolineato l'assessore che apre nuovi scenari nella storia della città di Macerata caratterizzati dalla collaborazione con i commercianti per il bene della città e per il sostegno ai più deboli». Siglato inoltre in Comune l'accordo di partenariato tra l'amministrazione comunale e l'Apm Group. L'Apm contribuisce allo stanziamento iniziale di 40mila euro del Comune, con una somma di 5mila euro in voucher spendibili nelle farmacie comunali che il comune si impegna a distribuire alle famiglie in difficoltà. I duecentocinquanta voucher, del valore di 20 euro ciascuno, sono stati consegnati al sindaco in questa occasione. Saranno destinati a chi ha subito un calo di reddito a causa dell'emergenza Covid che li potranno spendere nelle farmacie comunali, fino al 30 giugno 2021, per l'acquisto di beni da banco esclusi farmaci.

