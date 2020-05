MACERATA Trasporto pubblico locale verso la normalità dopo il parziale ampliamento del servizio effettuato con l'inizio della cosiddetta Fase 2 dell'emergenza sanitaria da Covid19.

Da lunedì infatti, niente più orario festivo ma rispetto ai giorni precedenti un ulteriore numero di corse tale da permettere un servizio pari al 70% rispetto a quello in funzione prima del lockdown nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Regione per il contenimento della diffusione del Coronavirus. Per quanto riguarda le frazioni di Piediripa, Villa Potenza e Sforzacosta le corse saranno rispristinate quasi nella loro totalità così come accadrà per le linee principali a servizio della città che presentano una maggiore utenza. Confermato il servizio a chiamata attivo dalle 7 alle 20 prenotabile in anticipo al numero 0733.492152. Le modalità per usufruire del servizio di trasporto in sicurezza rimangono naturalmente quelle adottate fino ad oggi: la portata di ogni singolo mezzo del trasporto pubblico è limitata dal rispetto delle indicazioni per il distanziamento fisico, al suo interno è obbligatorio l'uso della mascherina e gli utenti debbono rispettare percorsi determinati per la salita e la discesa dall'autobus.

Gli orari del trasporto pubblico urbano sono consultabili nel sito dell'Apm www.apmgroup.it.

r. m.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA