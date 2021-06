MACERATA Tra i vari requisiti per l'accesso al buono regionale da 25mila euro per l'acquisto della prima casa c'era anche quello del reddito che doveva essere compreso in un certo limite. Una richiesta ovvia da parte di chi mette a disposizione della collettività fondi destinati appunto ad azioni con fini sociali. Così è stato anche il bando, che risale al lontano 2014, della Regione Marche che aveva appunto destinato alcuni milioni di euro alle famiglie impegnate con l'acquisto della prima casa. Un bonus da 25mila euro per sostenere le famiglie che avevano progettato questo passo, famiglie in formazione, già formate. Un progetto importante della Regione che è rimasto invischiato nel pantano della burocrazia per un po' e solo di recente ha trovato applicazione. La Regione aveva approvato l'atto nel 2014, aveva poi impiegato due anni per definire i requisiti di accesso al bando e nel 2019 i Comuni hanno approvato le graduatorie. Al Comune di Macerata sono state sono state presentate 52 domande per l'accesso ai fondi per l'acquisto della prima casa, nel luglio del 2019 è stata approvata la graduatoria. Nel 2020 la Regione Marche aveva rimesso mano alla dotazione economica rifinanziando il progetto. Macerata aveva 17 persone i cui nominativi erano inserire in posizione utile in graduatoria, 13 posizioni erano state liquidate con i primi stanziamenti e 4 con la liquidazione decisa nei giorni scorsi. Un passaggio della determina ha suscitato qualche interrogativo: si dice che la Regione ha chiesto ed ottenuto controlli fiscali sul conto di alcuni che hanno chiesto i contributi avendo Isee pari a zero. In effetti non è chiarissimo come si possa progettare l'acquisto di una casa con Isee pari allo zero: forse il fatto che siano passati 7 anni dal bando ha cambiato lo scenario delle disponibilità economiche in capo alle famiglie, forse i richiedenti contano su altre fonti di reddito.

l. pat.

