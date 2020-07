MACERATA Sul fronte del nuovo ospedale alla Pieve le novità sono più formali che sostanziali. Nessuno lo dice apertamente, ma è remota la possibilità che la Regione Marche riesca a chiudere la partita prima delle prossime elezioni. Il Comune, dopo 33 mesi dalla conferenza dei servizi in cui il governatore della Regione Luca Ceriscioli aveva dato il via libera, è riuscito solo l'altroieri a votare l'adozione definitiva alla variante al Piano regolatore. Ora l'Asur dovrà trasmettere il fascicolo alla Regione per gli atti conseguenti. Nel frattempo l'Area vasta 3, guidata da Alessandro Maccioni, aveva definito la partita legata alla valutazione del progetto preliminare presentato da Itinera, discusso ed ottenuto la rivisitazione dei canoni di gestione annuale.

La delibera

Nel giro di una settimana delibera del Comune e piano economico rivisitato saranno sul tavolo della Regione. Nel particolare l'accordo con Itinera prevede una rimodulazione del canone di gestione e di quello per la manutenzione delle apparecchiature, rimodulazione sulla base della crisi finanziaria. La proposta era modulata sui 27 anni di vita prevista per la struttura, 23. 5 milioni dal 2023 per i primi cinque anni e 22 per quelli successivi fino al 2049. Canone ora ridotto rispettivamente a 21,1 milioni e a 19,6. Calcolando anche la riduzione sulle dotazioni tecnologiche un minor costo per le casse pubbliche di circa 65 milioni. Quindi la settimana prossima il fascicolo dovrebbe approvare in Regione per la dichiarazione di pubblica utilità della struttura a cura della giunta. Dunque potrebbe essere una questione di pochi giorni. Poi i tecnici della Stazione appaltante dovranno predisporre il bando e già qui è possibile cali il sipario, sipario elettorale. Neanche da considerare l'idea di arrivare all'aggiudicazione dell'appalto. Quindi è giusto che il sindaco Carancini parli di delibera storica riferendosi all'approvazione della variante, ma dovrebbe specificare se per storica si intende l'occasione mancata, i 33 mesi per approvare una variante, la speranza remota che anche la nuova amministrazione regionale prosegua nel filone indicato dal governatore Ceriscioli. Di sicuro ci sono i 42 milioni di investimenti in Area Vasta 3 negli ultimi 5 anni: tra questi 2 milioni a Camerino, 6,4 a Civitanova, 19.5 a Macerata, 3. 6 a san Severino e 10 milioni destinati alla medicina territoriale e alla prevenzione. In arrivo poi entro agosto il progetto definitivo per il nuovo ospedale di Tolentino, il progetto esecutivo da 5 milioni per la Rsa di San Ginesio, l'adeguamento della struttura di Treia, la verifica sismica per la struttura di Sarnano.

l. pat.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA