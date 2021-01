MACERATA Sui saldi 2021, al via oggi fino al prossimo 15 marzo interviene il direttore Confcommercio Imprese per l'Italia Marche Massimiliano Polacco: «Nonostante la situazione emergenziale le sue parole , abbiamo la sensazione, supportata da quanto ci dicono alcuni studi sulla propensione al consumo, che le persone vogliono tornare a fare shopping e vogliono superare almeno in parte, anche sfruttando gli sconti previsti durante i saldi, la propensione al risparmio che sta caratterizzando questi mesi». Tuttavia con le Marche in zona arancione e lo shopping limitato ai comuni di residenza il calo sarebbe «sicuramente almeno un 40% di perdita rispetto all'anno scorso. Si tratta di un'ipotesi molto allarmante e preoccupante». La convinzione è che i saldi diano un po' di ossigeno alle imprese anche perché con le difficoltà legate al Natale c'è abbondanza di merce nei negozi per cui ci sarebbe la possibilità di far fronte anche ad una richiesta più alta: «L'auspicio conclude Polacco , è che i saldi di fine stagione aiutino le nostre aziende, in particolare quelle di abbigliamento, calzature e accessori, a risollevarsi ma crescono le difficoltà e c'è un forte nervosismo da parte degli operatori per le perdite economiche ormai reiterate».

